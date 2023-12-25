أسعار ومواصفات «فيات تيبو» موديل 2024

أعلنت شركة «داينامكس للتوزيع»، وكيل «فيات» في مصر، عن أسعار سيارات فيات تيبو موديل 2024، والتى يتم تقديمها بأسعار تبدأ من مليون و150 ألف جنيه في السوق المحلية.

أسعار فيات تيبو 2024

الفئة السعر الأولى Base مليون و150 ألف جنيه الثانية High-Line مليون و325 ألف جنيه

وتأتى «تيبو» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 110 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 152 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «فيات»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت طرازات «تيبو» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية- نظام فرامل مانع للانزلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD – نظام الثبات الإلكتروني ESP – نظام مراقبة الجر TCS – فرامل يدوية كهربائية EPB – نظام إيموبليزر ضد السرقة – حساسات ركن خلفية».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات في المقصورة الداخلية، ومنها «زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – تكيف هواء – إمكانية طي المقاعد الخلفية – مسند يد خلفي – لوحة عدادات رقمية/ عادية – قفل مركزي – مرآة داخلية بخاصيه التعتيم- عجلة قيادة متعددة الوظائف».

وتقدم «تيبو» ببعض التجهيزات في الشكل الخارجي، ومن أبرزها «مصابيح ضباب أمامية – مصابيح أمامية وخلفية LED – إضاءة نهارية LED- مرايات جانبية كهربائية».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «مكبرات صوتية – بلوتوث – مدخل AUX – مدخل USB- التحكم في الراديو من عجلة القيادة – شاشة وسائط 8 بوصة – شاحن محمول لاسلكي – غيرها».