أسعار ومواصفات «فيات تيبو» موديل 2023 بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «داينامكس للتوزيع»، الوكيل المحلى لـ«فيات»، عن زيادة أسعار سيارات فيات تيبو موديل 2023 بقيمة تتراوح بين 175 إلى 205 آلاف جنيه لمختلف الفئات خلال مايو الحالى.

أسعار فيات تيبو 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد Entry 649.9 825 Mid 709.9 910 High-Line 744.9 950 القيمة بالألف جنيه

أسعار فيات تيبو هاتشباك

الفئة السعر القديم السعر الجديد Entry 704.9 910 High-Line 794.9 975 القيمة بالألف جنيه

وتزود «

» بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 110 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 152 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «فيات»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت طرازات «تيبو» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية- نظام فرامل مانع للانزلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD – نظام الثبات الإلكتروني ESP – نظام مراقبة الجر TCS – فرامل يدوية كهربائية EPB – نظام إيموبليزر ضد السرقة – حساسات ركن خلفية».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات في المقصورة الداخلية، ومنها «زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – تكيف هواء – إمكانية طي المقاعد الخلفية – مسند يد خلفي – لوحة عدادات رقمية/ عادية – قفل مركزي – مرآة داخلية بخاصيه التعتيم- عجلة قيادة متعددة الوظائف».

وزودت «تيبو» ببعض التجهيزات في الشكل الخارجي، ومن أبرزها «مصابيح ضباب أمامية – مصابيح أمامية وخلفية LED – إضاءة نهارية LED- مرايات جانبية كهربائية».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «مكبرات صوتية – بلوتوث – مدخل AUX – مدخل USB- التحكم في الراديو من عجلة القيادة – شاشة وسائط 8 بوصة – شاحن محمول لاسلكي – غيرها».