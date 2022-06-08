أسعار ومواصفات «فيات تيبو» موديل 2022

أعلنت شركة «داينامكس للتوزيع»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «فيات» في مصر، عن أسعار سيارات «فيات تيبو» موديل 2022 الفئة الأولى «A/T Entry» بقيمة بلغت 349.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «A/T Mid» بنحو 389.9 ألفًا، والفئة الثالثة «H/L» بـ429.9 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

وقدرت أسعار طرازات «فيات تيبو» الفئة الرابعة «A/T- H/B» بنحو 379.9 ألف، والفئة الخامسة «HB LONGE» بـ439.9 ألف جنيه خلال مايو الحالى.

ينتمي طراز «فيات تيبو» لفئة السيارات “السيدان”، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 152 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «فيات»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.2 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، وذلك عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4532 مم العرض 1792 مم الارتفاع 1497 مم سعة الشنطة الخلفية 520 لترًا

مواصفات فيات تيبو 2022

تقدم سيارات «فيات تيبو»- الفئة الأولى «A/T Entry»- ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ ومن أبرزها «وسائد هوائية للمقاعد الامامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

زودت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات الأخرى؛ ومنها «مثبت سرعة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومصابيح ضباب خلفية، وتكييف هواء يدوي، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج خلفي كهربائي، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، ومرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم، وجنوط رياضية 16 بوصة، كما تحتوى على شاشة وسائط تعمل باللمس 5 بوصة، بلوتوث- مخرج AUX، وغيرها».

تقدم طرازات فيات تيبو – الفئة الثانية «A/T Mid»- بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومنها «وسائد هوائية جانبية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وجهاز تحديد المواقع (GPS)، ومرايات قابلة للطيّ، وخاصية تشغيل تلقائي للمصابيح الأمامية، تكييف هواء أوتوماتيك، وطاقم اكسسوارات من الكروم، ومسند يد خلفي، وجنوط 17 بوصة».

دعمت سيارات «تيبو» – الفئة الثالثة «T/L» – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومن أبرزها «حساسات ركن أمامية – زر فصل السينسور بارك- كشف النقاط العمياء – إمكانية الدخول بدون مفتاح KEYLESS ENTRY- عدادات ديجيتال – شاشة وسائط 10 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة الهواتف المحمول أندوريد أوتو وآبل كار بلاي – مقابض الأبواب من النيكل – مدخل USB خلفي، وغيرها».

تقدم سيارات «تيبو» الفئة الأعلى «H/L» بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومن أبرزها «مرايات جانبية كهربائية، وزجاج خلفي كهربائي، وبلوتوث، ومخرج AUX، ومرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومصابيح أمامية زينون مع إضاءة نهارية LED، وشاشة وسائط تعمل باللمس 7 بوصة، وغيرها».