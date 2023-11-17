أسعار ومواصفات «فولكس فاجن جولف» موديل 2024

أعلنت الشركة “المصرية التجارية وأوتوموتيف” وكيل «أودي، وفولكس فاجن» فى مصر، عن أسعار سيارات فولكس فاجن جولف موديل 2024 والتي يتم تقديمها عبر فئة واحدة داخل السوق المحلية.

أسعار فولكس فاجن جولف 2024

الفئة السعر Life مليون و770 ألف جنيه

الأبعاد الخارجية

الطول 4258 مم العرض 1799 مم الارتفاع 1492 مم سعة الشنطة الخلفية 380 لتر

تقدم «فولكس فاجن جولف» بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1400 سي سي “تيربو”، ينتج قوة 150 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر.

وطبقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن «فولكس فاجن»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 4.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت «جولف» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية – نظام فرامل مانع للانزلاق ABS – توزيع الكتروني للفرامل EBD – مساعد الفرامل الفجائية BA- نظام الثبات الإلكتروني ESP – نظام مراقبة الجر TCS – نظام إيموبليزر ضد السرقة – مساعد ركن – كاميرا خلفية – أنظمة المساعدة على التلال HA – وغيرها».