أسعار ومواصفات «فولكس فاجن باسات» موديل 2023

تعرض سيارات فولكس فاجن باسات موديل 2023 عبر فئة واحدة بسعر مليون و600 ألف جنيه في السوق المحلية، وذلك وفقًا للقائمة السعريةK الصادرة عن الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، الوكيل المحلى لـ«فولكس فاجن» في مصر.

أسعار فولكس فاجن باسات 2023

الفئة السعر Comfort line مليون و600 ألف جنيه

وتقدم طرازات «باسات» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي “تيربو” ينتج قوة 150 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات.

ووفقًا للبيانات الرسمية عن «فولكس فاجن»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت «باسات» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «6 وسائد هوائية- فرامل مانع للانزلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD- مساعد الفرامل الفجائية BA- نظام الثبات الإلكتروني ESP- نظام مراقبة الجر TCS- فرامل يدوية كهربائية EPB- نظام إيموبليزر ضد السرقة- أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX- مساعد ركن- مثبت ومحدد سرعة- أنظمة مراقبة الإطارات- أنظمة مساعدة عند صعود المرتفعات HA- حساسات ركن خلفية- كاميرا خلفية- نظام تنبيه السائق».

ودعمت السيارة ببعض التجهيزات فى المقصورة الداخلية، ومن أبرزها «زر تشغيل/ إيقاف السيارة بدون مفتاح- فتح وغلق السيارة دون مفتاح- تكييف ثلاثي المناطق مزود بمخارج للمقاعد الخلفية- سخانات بالمقاعد الأمامية- مقعد السائق كهربائي مزودة بخاصية الذاكرة- إمكانية طي المقاعد الخلفية- مسند يد خلفي- لوحة عدادات رقمية- قفل مركزي- مرآة داخلية بخاصية التعتيم الذاتى- عجلة قيادة متعددة المهام».

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من «8 مكبرات صوتية- شاشة وسائط 8 بوصة- إمكانية الربط عبر الهواتف المحمولة من خلال التطبيقات الذكية “أندرويد أوتو” و”آبل كار بلاي”- التحكم في الراديو من عجلة القيادة، وغيرها».

وتقدم طرازات «باسات» ببعض التجهيزات والكماليات فى الشكل الخارجي، ومنها «مصابيح أمامية وخلفية LED- إضاءة نهارية LED- حساسات مصابيح أمامية- حساسات مطر للمساحات الأمامية- مرايات جانبية كهربائية- زجاج معتم- فتحة سقف بانوراما».