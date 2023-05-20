أسعار ومواصفات «فورد فوكاس» موديل 2023

أعلنت شركة «أوتو جميل» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «فورد» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات فورد فوكاس موديل 2023 بقيمة بلغت 35 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال مايو الحالى.

أسعار فورد فوكاس 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد Trend 805 840 Connected 4DR 835 870 Connected 5DR 825 860 Titanium 4DR 870 905 Titanium 5DR 865 900 القيمة بالألف جنيه

وتزود «فورد

» بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، متصل بناقل سداسي السرعات أتوماتيك.

وتقدم سيارات «فوكاس» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS – نظام الثبات الإلكتروني ESP – أنظمة التحكم فى الجر HLA – نظام مراقبة ضغط الإطارات – حساسات ركن أمامية وخلفية – فرامل كهربائية – نظام التحذير عند الخروج من الحارة المرورية – مثبت ومحدد سرعة».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات، من أبرزها «خاصية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – زر تشغيل/ إيقاف المحرك – مكييف هواء ثنائي المناطق أتوماتيك – إمكانية غلق المرايات الجانبية أوتوماتيكيًا – مرآة ذاتية التعتيم – حساس مطر – إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED مدعمة بخاصية الانعطاف أتوماتيكيًا، وكاميرا خلفية».

وزودت «فوكاس» ببعض الكماليات الأخرى من بينها «مرايات جانبية كهربائية مع خاصية التسخين – تدعم المقاعد الأمامية بخاصية دعم القطنية – زجاح كهربائي. كما دعمت السيارة بنظام ترفيهي مكون من (شاشة وسائط 8 بوصة تعمل باللمس، و 6 مكبرات صوتية، وغيرها».