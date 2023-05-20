أسعار ومواصفات «فورد فوكاس» موديل 2023

أعلنت شركة «أوتو جميل» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «فورد» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات فورد فوكاس موديل 2023 بقيمة بلغت 35 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال مايو الحالى.
أسعار فورد فوكاس 2023
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|Trend
|805
|840
|Connected 4DR
|835
|870
|Connected 5DR
|825
|860
|Titanium 4DR
|870
|905
|Titanium 5DR
|865
|900
وتزود «فورد
وتقدم سيارات «فوكاس» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS – نظام الثبات الإلكتروني ESP – أنظمة التحكم فى الجر HLA – نظام مراقبة ضغط الإطارات – حساسات ركن أمامية وخلفية – فرامل كهربائية – نظام التحذير عند الخروج من الحارة المرورية – مثبت ومحدد سرعة».
ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات، من أبرزها «خاصية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – زر تشغيل/ إيقاف المحرك – مكييف هواء ثنائي المناطق أتوماتيك – إمكانية غلق المرايات الجانبية أوتوماتيكيًا – مرآة ذاتية التعتيم – حساس مطر – إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED مدعمة بخاصية الانعطاف أتوماتيكيًا، وكاميرا خلفية».
وزودت «فوكاس» ببعض الكماليات الأخرى من بينها «مرايات جانبية كهربائية مع خاصية التسخين – تدعم المقاعد الأمامية بخاصية دعم القطنية – زجاح كهربائي. كما دعمت السيارة بنظام ترفيهي مكون من (شاشة وسائط 8 بوصة تعمل باللمس، و 6 مكبرات صوتية، وغيرها».