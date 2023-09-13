أسعار ومواصفات «فورد فوكاس» موديل 2023

قفزت إلى مليون و135 ألف جنيه

أسعار ومواصفات «فورد فوكاس» موديل 2023
المال - خاص

المال - خاص

11:20 ص, الأربعاء, 13 سبتمبر 23

ارتفعت أسعار سيارات فورد فوكاس موديل 2023 بقيمة بلغت 50 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال سبتمبر الحالى، وذلك وفقا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «أوتو جميل» الوكيل المحلى لـ«فورد» في مصر.

أسعار فورد فوكاس 2023

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
Trend990 ألفمليون و40 ألف
Connected 4Drمليون و50 ألفمليون و100 الف
Connected 5Drمليون و40 ألفمليون و90 الف
Titanium 4DRمليون و85 ألفمليون و135 ألف
Titanium 5DRمليون و80 ألفمليون و130 ألف

وتقدم «فوكاس» بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، متصل بناقل سداسي السرعات أتوماتيك.

وزودت طرازات «فورد فوكاس» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS – نظام الثبات الإلكتروني ESP – أنظمة التحكم فى الجر HLA – نظام مراقبة ضغط الإطارات – حساسات ركن أمامية وخلفية – فرامل كهربائية – نظام التحذير عند الخروج من الحارة المرورية – مثبت ومحدد سرعة».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات، من أبرزها «خاصية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – زر تشغيل/ إيقاف المحرك – مكييف هواء ثنائي المناطق أتوماتيك – إمكانية غلق المرايات الجانبية أوتوماتيكيًا – مرآة ذاتية التعتيم – حساس مطر – إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED مدعمة بخاصية الانعطاف أتوماتيكيًا، وكاميرا خلفية».

وتحتوي «فوكاس» على بعض الكماليات الأخرى من بينها «مرايات جانبية كهربائية مع خاصية التسخين – تدعم المقاعد الأمامية بخاصية دعم القطنية – زجاح كهربائي. كما دعمت السيارة بنظام ترفيهي مكون من (شاشة وسائط 8 بوصة تعمل باللمس، و 6 مكبرات صوتية، وغيرها».

المال - خاص

المال - خاص

11:20 ص, الأربعاء, 13 سبتمبر 23