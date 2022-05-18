أسعار ومواصفات «فورد فوكاس» موديل 2022

أعلنت شركة «أوتو جميل»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «فورد» فى مصر، عن أحدث أسعار سيارات «فورد فوكاس» موديل 2022 الفئة الأولى «Trend» بنحو 450 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Connected 4 DR» بـ480 ألف، والفئة الثالثة «Connected 5 DR» بـ470 ألفًا، والفئة الرابعة «Titanium» بـ515 ألفًا، والفئة الخامسة «Titanium X» بـ560 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال مايو الحالى.

ينتمي طراز «فوكاس» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك مكون 3 أسطوانات، سعة 1500 سي سي، بنتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، متصل بناقل سداسي السرعات أتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «فورد»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4647 مم العرض 1825 مم الارتفاع 1471 مم

مواصفات فورد فوكاس 2022

دعمت سيارات فورد فوكاس موديل 2022 الفئة الأولى بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «عدد 6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام الثبات الإلكتروني”ESP”، وأنظمة التحكم فى الجر HLA، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وفرامل كهربائية».

تقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات ومن أبرزها «مصابيح ضباب أمامية بإضاءة نهارية LED مدعمة بخاصية الانعطاف أتوماتيكيًا، وجنوط رياضية 16 بوصة، ومثبت ومحدد سرعة، وكاميرا خلفية».

زودت ببعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «مرايات جانبية كهربائية مع خاصية التسخين، وتزويد المقاعد الأمامية بخاصية دعم القطنية، وزجاح كهربائي، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من (شاشة وسائط 8 بوصة تعمل باللمس، و 6 مكبرات صوتية، وغيرها».

دعمت طرزات فورد فوكاس الفئة الثانية بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومنها «خاصية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، ومكييف هواء ثنائي المناطق أتوماتيك، وإمكانية غلق المرايات الجانبية أوتوماتيكيًا، ومرآة ذاتية التعتيم، وحساس مطر، وغيرها».

تحتوى سيارات «فوكاس» – الفئة الثالثة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومنها «إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED، وفتحة سقف بانوراما، وجنوط رياضية 17 بوصة، وغيرها».

تقدم طرازات «فورد فوكاس» – الفئة الرابعة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات من بينها «نظام التحذير عند الخروج من الحارة المرورية، و 10 مكبرات صوتية، ونظام ملاحي”GP”، وشاشة بيانات وعدادات، ومقاعد من الجلد، وغيرها».

ألوان فورد فوكاس 2022

تقدم طرازات فورد فوكاس عبر مجموعة من الألوان المتعددة داخل السوق المحلية؛ كالنحو على التالى: