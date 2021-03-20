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أسعار ومواصفات طرازات «نيسان سنترا» المشاركة في مبادرة إحلال السيارات

تقدم الفئة الأولى بسعر 261.9 ألف جنيه
المال - خاص 4:44 م, السبت, 20 مارس 21 4:44 م, السبت, 20 مارس 21

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حددت أسعار سيارات «نيسان سنترا» موديل 2021 بقيمة تتراوح بين 261.9 و279 ألف جنيه لمختلف الفئات، المشاركة في مبادرة إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي؛ وذلك وفقًا للبيانات المعلنة على الموقع الرسمي لمبادرة إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي”gogreen“.

ويوضح الجدول التالي، أسعار طرازات «نيسان سنترا» في حالة السداد النقدي ضمن مبادرة إحلال المركبات:

الفئةالسعر / بالجنيه
BASE261.905
Mide279.095

نيسان سنترا 2021

وينتمي طراز «نيسان سنترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة قدرها 118 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أتوماتيك.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

سعر نيسان سنترا 2020

الأبعاد الخارجية

الطول4615 مم
العرض1760 مم
الارتفاع146 سم
سعة الشنطة الخلفية510 لترات
نيسان سنترا 2021

مواصفات نيسان سنترا 2021

دعمت سيارات «نيسان سنترا 2021» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان ومنها «الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج تدعيم الفرامل BA».

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ودعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها “جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED، وزر تشغيل المحرك، ومكييف هواء ثنائي المناطق، وعجلة القيادة متعددة المهام قابلة للتعديل وضبط مستوى يتناسب مع وضعية السائق، ومرايات كهربائية، وكاميرا خلفية، وشاشة وسائط متعددة الاستخدامات 7 بوصات، وغيرها”.

نيسان سنترا
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بقلم المال - خاص

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