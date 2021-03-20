أسعار ومواصفات طرازات «بي واي دي F3» المشاركة في مبادرة إحلال السيارات

رصدت “المال” قائمة أسعار سيارات «بي واي دي F3» المشاركة في مبادرة إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، التى تتوافر عبر فئات ضمن مبادرة إحلال المركبات؛ وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن موقع إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي «gogreen».

ويوضح الجدول التالي، قائمة أسعار فئات طرازات «BYD F3» في حالة السداد النقدي ضمن مبادرة إحلال السيارات: الفئة السعر/ بالألف جنيه GLI MT 156.6 GLI AT 166.5 GLXI AT 175.5

بي واي دي F3 موديل 2021

ينتمى طراز «BYD F3» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «BYD»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.1 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من والوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4533 مم العرض 1705 مم الارتفاع 1490 مم سعة الشنطة الخلفية 360 لتر

مواصفات سيارات بي واي دي F3

زودت سيارات «BYD F3» بمجموعة من المواصفات وسائل الأمان هى «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD».

ودعمت ببعض التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «جنوط رياضية 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية LED، ومكيف هواء، وباور ستيرنيج، وعجلة قيادة قابلة للتعديل، ومرايات جانبية كهربائية، وإيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة، ولوحة عدادات مضيئة LED، وزجاج أمامي مظلل، وزجاج أمامي وخلفي كهربائي، وغيرها».