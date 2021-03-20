سيــارات

أسعار ومواصفات طرازات «بي واي دي F3» المشاركة في مبادرة إحلال السيارات

تقدم الفئة الأولى بسعر 156.6 ألف جنيه
أحمد عوض 6:29 م, السبت, 20 مارس 21 6:29 م, السبت, 20 مارس 21

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رصدت “المال” قائمة أسعار سيارات «بي واي دي F3» المشاركة في مبادرة إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، التى تتوافر عبر فئات ضمن مبادرة إحلال المركبات؛ وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن موقع إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي «gogreen».

ويوضح الجدول التالي، قائمة أسعار فئات طرازات «BYD F3» في حالة السداد النقدي ضمن مبادرة إحلال السيارات:

الفئةالسعر/ بالألف جنيه
GLI MT156.6
GLI AT166.5
GLXI AT175.5

بي واي دي F3 موديل 2021

ينتمى طراز «BYD F3» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

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وطبقًا للبيانات المعلنة عن «BYD»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.1 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من والوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

بي واي دي

الأبعاد الخارجية

الطول4533 مم
العرض1705 مم
الارتفاع1490 مم
سعة الشنطة الخلفية360 لتر

مواصفات سيارات بي واي دي F3

زودت سيارات «BYD F3» بمجموعة من المواصفات وسائل الأمان هى «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD».

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ودعمت ببعض التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «جنوط رياضية 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية LED، ومكيف هواء، وباور ستيرنيج، وعجلة قيادة قابلة للتعديل، ومرايات جانبية كهربائية، وإيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة، ولوحة عدادات مضيئة LED، وزجاج أمامي مظلل، وزجاج أمامي وخلفي كهربائي، وغيرها».

BYD F3
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بقلم أحمد عوض

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