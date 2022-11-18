أسعار ومواصفات «شيفروليه كابتيفا» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي»، عن زيادة أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بقيمة تتراوح بين 160 إلى 180 ألف جنيه لبعض الفئات خلال نوفمبر الحالي.

أسعار شيفروليه كابتيفا

الفئة السعر القديم السعر الجديد LS 420 580 LT 440 600 Premmiere 460 640 Premmiere “7 مقاعد” 480 660 القيمة بالأف جنيه

مواصفات شيفروليه كابتيفا

تنتمي «كابتيفا» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV-C»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر “تيربو”، ينتج قوة 148 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أتوماتيك من نوع “CVT”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «شيفروليه»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 8.4 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت طرازات «كابتيفا» – الفئة الأولى– ببعض ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD- نظام الثبات الإلكتروني ESC- نظام صعود المنحدرات والتحكم في الجر TCS – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات الأخرى، ومنها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية – إضاءة LED للمصابيح – مصابيح خلفية منفصلة – فتحة سقف – مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – خاصة طي المقاعد – فرش المقاعد من القماش».

وتحتوى «كابتيفا» على نظام ترفيهي مكون من “4 مكبرات صوتية – مدخل USB – بلوتوث – شاشة عدادات 7 بوصة – شاشة وسائط 8 بوصة – غيرها”.

ودعمت طرازات شيفروليه كابتيفا – الفئة الثانية – بنفس مواصفات وتجهيزات الفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى منها «زر تشغيل المحرك/ إيقاف – فتحة سقف كهربائية – فرش المقاعد من الجلد – مكيف هواء مدعم بشاشة ديجيتال، والنظام الترفيهي مكون من 6 مكبرات صوتية وبلوتوث و مدخل USB، وغيرها».

تزيد – الفئة الثالثة – ببعض التجهيزات والكماليات الإضافية، من بينها «وسائد هوائية جانبية – فرامل إلكترونية – حساسات ركن أمامية – نظام مراقبة ضغط الإطارات – نظام تعلق خلفي منفصل – وغيرها».