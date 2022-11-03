أسعار ومواصفات «شيفروليه أوبترا» بعد زيادة الدولار

أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي»، اليوم، عن زيادة أسعار سيارات شيفروليه أوبترا موديل 2023 بقيمة بلغت 33 ألف جنيه.

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن «شيفروليه»، ارتفعت أسعار سيارات شيفروليه أوبترا فئة «H/L» إلى 358.5 ألف جنيه، بدلا من 325.5 ألفا.

وأرجع أحد موزعي «شيفروليه»، زيادة أسعار طرازات «أوبترا» إلى ارتفاع التكلفة الناتجة عن جراء قرار البنك المركزي الخاص بتحرير قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية الأخرى، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار الصرف وعلى رأسها «الدولار» الذي قد تجاوز حاجز 24 جنيها.

مواصفات شيفروليه أوبترا 2023

وتنتمي «اوبترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 110 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

وطبقا للبيانات المعلنة عن «شيفروليه»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

زودت سيارات شيفروليه أوبترا موديل 2023 ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ ومن أبرزها «عدد 2 وسائد هوائية أمامية- فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD».

ودعما السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات؛ ومن بينها «مانع إدارة المحرك – مصابيح ضباب أمامية وخلفية- مرايات جانبية كهربائية- زجاج كهربائي أمامي وخلفي- مقابض الأبواب بلون السيارة -حساسات خلفية- فتحة سقف كهربائية – مرايات جانبية بإشارات جانبية – جنوط رياضية 15 بوصة».

وتقدم «أوبترا» ببعض الكماليات الأخرى، ومنها «جهاز انذار لحزام الأمان لمقعد السائق- إمكانية التحكم في مستوى وضعية مقعد السائق- طي المقاعد الخلفية- فرش المقاعد من القماش- مسند يد أمامي- فرش جلد – صندوق تخزين أسفل مقعد الراكب الأمامي- زجاج تعتيم خلفي – مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من «عدد 4 مكبرات صوتية- راديو- CD مدخل USB- مخرج صوت AUX- بلوتوث- إمكانية التحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة، إمكانية التحكم في الراديو من خلال عجلة القيادة، وغيرها».