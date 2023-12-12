أسعار ومواصفات «شيري تيجو 8» موديل 2024

ارتفعت أسعار سيارات شيري تيجو 8 موديل 2024 بقيمة تتراوح بين 50 إلى 60 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال ديسمبر الحالى، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلى لـ«شيري».

أسعار شيري تيجو 8 موديل 2024

الفئة السعر القديم السعر الجديد COMFORT 5 Seat 975 ألف مليون و25 ألف LUXURY 5 Seat مليون و35 ألف مليون و85 ألف COMFORT 7 Seat مليون و10 ألف مليون و70 ألف LUXURY 7 Seat مليون و70 ألف مليون و130 ألف

وينتمي طراز «تيجو 8» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي “تيربو”، ينتج قوة قدرها 145 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

زودت سيارات شيرى تيجو 8 ببعض المواصفات ووسائل الأمان، ومن بينها «عدد 4 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع الكتروني للفرامل، ونظام التحكم في الجر، وبرنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وفرامل يد إلكترونية».

ودعمت السيارة ببعض التجهيزات والكماليات، ومنها «مصابيح أمامية هالوجين مزودة بخاصية تعديل مستوي الإضاءة كهربائيًّا، وإضاءة نهارية LED، وكاميرا خلفية، ومانع تشغيل المحرك، وشبكة أمامية من الكروم، وحامل سقف، ومرايات كهربائية مزودة بإشارات جانبية، وجنوط رياضية 18 بوصة».

وتقدم طرازات «تيجو 8» ببعض الكماليات الأخرى، من أبرزها «عجلة القيادة متعددة المهام مكسوة بالجلد، وتكييف هواء، وسخانات بالزجاج الخلفي، وشاشة عدادات 7 بوصة، ومدخل USB، وإمكانية تعديل مستوي المقاعد الأمامية، وغيرها».

وزودت سيارات «تيجو 8» – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، من بينها «ستائر هوائية جانبية، وجهاز تحذير المسافة الأمامية والخلفية، وكاميرا بتقنية 360 درجة، خاصية تالسخين فى المقاعد الأمامية، طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وغيرها».