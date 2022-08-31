أسعار ومواصفات «شيري تيجو 8 برو» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات شيري تيجو 8 برو موديل 2022 بقيمة بلغت 55 إلى 70 ألف جنيهK لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

وحددت أسعار طرازات شيري تيجو 8 برو الفئة الأولى «Comfort» بقيمة بلغت 630 ألف جنيه، والفئة الثانية «Luxury» بـ690 ألفًا، والفئة الثالثة «Flagship» بنحو 725 ألف جنيه.

وينتمي طراز شيري تيجو 8 برو لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «suv»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 197 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 290 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات من طراز «DCT».

مواصفات شيري تيجو 8 برو

تقدم السيارة بمجموعة من وسائل الأمن والسلامة؛ من بينها “وسائد هوائية وستائرية للمقاعد الأمامية وجانبية، فرامل مانعة للانغلاق و توزيع الكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، خاصية برنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات، و فرامل يد إلكترونية إضافة إلى تعليق تلقائي لمكابح اليد الإلكتروني.

وزودت طرازات «تيجو 8 برو» بالعديد من التجهيزات والكماليات، ومنها «نظام مراقبة ضغط الإطارات، وجهاز تحذير المسافة الخلفية، مع كاميرا للرؤية الخلفية بتقنية 360 درجة، وجهاز تحذير المسافة الأمامية، ومرآة داخلية ذاتية التعتيم، وخاصية مراقبة النقاط العمياء مع القدرة على تحديد وتحذير من الاصطدام الأمامى.

ودعمت السيارة بخاصية التوقف التلقائي عند الطوارئ مع خاصية التنبيه عند الرجوع للخلف، إضافة إلى خاصية التنبيه عند فتح الأبواب، وخاصية التحذير عند الخروج من الحارة المرورية، وخاصة الحفاظ علي القيادة فى المسار، مرايات كهربائية الضبط، ومصابيح أمامية بإضاءة LED، ومصابيح خلفية LED، وإشارات جانبية بالمرايات LED ، ومفتاح ذكى مع إمكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، إمكانية إدارة المحرك عن بعد، وزجاج فاميه خلفي، وحساس إضاءة أتوماتيك مع مثبت سرعة، وفتح صندوق الأمتعة كهربائياً، بفتحة سقف بانوراما، وجنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهى مكون من «شاحن هوائي للهاتف – شاشة وسائط 12.3 بوصة مع خاصية عرض الهاتف على الشاشة، وشاشة عدادات 12.3 بوصة، وعجلة قيادة متعددة المهام و بلوتوث، امكانية تعديل المقاعد الأمامية كهربائيًا، وغيرها».