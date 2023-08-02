أسعار ومواصفات «شيري تيجو 7» موديل 2024

أعلنت مجموعة « »، الوكيل المحلى لـ«شيري»، عن أسعار سيارات شيري تيجو 7 موديل 2024 التى يتم تقديمها عبر فئتين بأسعار تبدأ من 750 إلى 810 آلاف جنيه في السوق المحلية.

أسعار شيري تيجو 7 موديل 2024

الفئة السعر BASE LINE 750 HIGH LINE 810 القيمة بالألف جنيه

الأبعاد الخارجية

الطول 4505 مم العرض 1837 مم الارتفاع 1670 مم قاعدة العجلات 2670 مم سعة الشنطة الخلفية 414 لتر

مواصفات شيري تيجو 7

وتقدم « » بمحرك رباعي الأسطونات، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 145 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن « »، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 10 كم.

وزودت طرازات شيري تيجو 7 – الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمان، من بينها «الوسائد الهوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكترونى ESP- برنامج تدعيم الفرامل BAS – أنظمة التحكم أثناء نزول المنحدرات DBC، ومساعدة صعود للمرتفعات HAC».

ودعمت السيارة ببعض التجهيزات والكماليات الأخرى ومنها «مصابيح ضباب أمامية – سبويلر خلفي – النظام الذكى لركن السيارة – وزر تشغيل/ إيقاف المحرك – كاميرا خلفية – مثبت سرعة – مكيف هواء – جنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».

وتحتوى «شيرى تيجو 7» – الفئة الثانية- على نفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومنها «فتحة سقف كهربائية – امكانية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا – حساسات ركن – فرش المقاعد من الجلد، وغيرها».

ألوان شيري تيجو 7

تقدم طرازات شيري تيجو 7 عبر مجموعة من الألوان المختلفة في السوق المحلية، كالنحو التالى: