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أسعار ومواصفات «شيري تيجو 7» موديل 2023

تقدم بأسعار تبدأ من 380 ألف جنيه

أسعار ومواصفات «شيري تيجو 7» موديل 2023
أحمد عوض

أحمد عوض

5:34 م, الأثنين, 11 يوليو 22

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» فى مصر، عن أحدث أسعار سيارات شيري تيجو 7 موديل 2023 الفئة الأولى بقيمة بلغت 380 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية بنحو 415 آلاف جنيه داخل السوق المحلية خلال يوليو الحالى.

وينتمي طراز «تيجو 7» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطونات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 145 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «شيري»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 10 كم.

شيري تيجو

الأبعاد الخارجية

الطول4505 مم
العرض1837 مم
الارتفاع1670 مم
سعة الشنطة الخلفية414 لتر

مواصفات شيري تيجو 7

ودعمت طرازات شيري تيجو 7 موديل 2023 – الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمان، من بينها «الوسائد الهوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكترونى ESP- برنامج تدعيم الفرامل BAS – أنظمة التحكم أثناء نزول المنحدرات DBC، ومساعدة صعود للمرتفعات HAC».

وتقدم السيارة ببعض التجهيزات والكماليات الأخرى، ومنها «مصابيح ضباب أمامية – سبويلر خلفي – النظام الذكى لركن السيارة – وزر تشغيل/ إيقاف المحرك – كاميرا خلفية – مثبت سرعة – مكيف هواء – جنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».

وزودت سيارات شيرى تيجو 7 – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومنها «فتحة سقف كهربائية – امكانية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا – حساسات ركن – فرش المقاعد من الجلد، وغيرها».

شيري تيجو
أحمد عوض

أحمد عوض

5:34 م, الأثنين, 11 يوليو 22