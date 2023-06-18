أسعار ومواصفات «شيري تيجو 7» موديل 2023

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي لـ«شيري»، عن زيادة أسعار سيارات شيري تيجو 7 موديل 2023 بقيمة بلغت 35 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال يونيو الحالى.
أسعار شيري تيجو 7
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|BASE LINE
|670
|705
|HIGH LINE
|730
|765
وتزود «
ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيري»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 10 كم.
وزودت طرازات شيري تيجو 7 – الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمان، من بينها «الوسائد الهوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكترونى ESP- برنامج تدعيم الفرامل BAS – أنظمة التحكم أثناء نزول المنحدرات DBC، ومساعدة صعود للمرتفعات HAC».
ودعمت السيارة ببعض التجهيزات والكماليات الأخرى ومنها «مصابيح ضباب أمامية – سبويلر خلفي – النظام الذكى لركن السيارة – وزر تشغيل/ إيقاف المحرك – كاميرا خلفية – مثبت سرعة – مكيف هواء – جنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».
وتقدم «شيرى تيجو 7» – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومنها «فتحة سقف كهربائية – امكانية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا – حساسات ركن – فرش المقاعد من الجلد، وغيرها».