أسعار ومواصفات «شيري تيجو 7» موديل 2023

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي لـ«شيري»، عن زيادة أسعار سيارات شيري تيجو 7 موديل 2023 بقيمة بلغت 35 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال يونيو الحالى.

أسعار شيري تيجو 7

الفئة السعر القديم السعر الجديد BASE LINE 670 705 HIGH LINE 730 765 القيمة بالألف جنيه

وتزود «

» بمحرك رباعي الأسطونات، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 145 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيري»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 10 كم.

وزودت طرازات شيري تيجو 7 – الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمان، من بينها «الوسائد الهوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكترونى ESP- برنامج تدعيم الفرامل BAS – أنظمة التحكم أثناء نزول المنحدرات DBC، ومساعدة صعود للمرتفعات HAC».

ودعمت السيارة ببعض التجهيزات والكماليات الأخرى ومنها «مصابيح ضباب أمامية – سبويلر خلفي – النظام الذكى لركن السيارة – وزر تشغيل/ إيقاف المحرك – كاميرا خلفية – مثبت سرعة – مكيف هواء – جنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».

وتقدم «شيرى تيجو 7» – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومنها «فتحة سقف كهربائية – امكانية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا – حساسات ركن – فرش المقاعد من الجلد، وغيرها».