أسعار ومواصفات «شيري تيجو 7» موديل 2023 بعد زيادة الدولار

أعلنت مجموعة «جي بي أوتو»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «شيري»، عن زيادةأسعار سيارات شيري تيجو 7 موديل 2023 بقيمة بلغت 25 إلى 30 ألف جنيه لبعض الفئات، خاصة بعد زيادة أسعار الصرف وعلى رأسها “الدولار” الذى تجاوز 24 جنيهًا في البنوك خلال نوفمبر الحالي.

أسعار شيري تيجو 7

الفئة السعر BASE LINE 480 HIGH LINE 520 القيمة بالأف جنيه

مواصفات شيري تيجو 7

وينتمي طراز «تيجو 7» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطونات، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 145 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «شيري»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 10 كم.

زودت طرازات شيرى تيجو 7 موديل 2023 – الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمان، من بينها «الوسائد الهوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكترونى ESP- برنامج تدعيم الفرامل BAS – أنظمة التحكم أثناء نزول المنحدرات DBC، ومساعدة صعود للمرتفعات HAC».

ودعمت السيارة ببعض التجهيزات والكماليات الأخرى ومنها «مصابيح ضباب أمامية – سبويلر خلفي – النظام الذكى لركن السيارة – وزر تشغيل/ إيقاف المحرك – كاميرا خلفية – مثبت سرعة – مكيف هواء – جنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».

وتقدم سيارات «تيجو 7»- الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومنها «فتحة سقف كهربائية – امكانية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا – حساسات ركن – فرش المقاعد من الجلد، وغيرها».