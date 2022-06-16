أسعار ومواصفات «شيري تيجو 7» موديل 2022 بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» فى مصر، عن أحدث أسعار سيارات شيري تيجو 7 موديل 2022 الفئة الاولى بقيمة بلغت 375 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية بنحو 407 آلاف جنيه داخل السوق المحلية خلال يونيو الحالى.

يذكر أن مجموعة «غبور أوتو» أقرت زيادات في أسعار سيارات شيري تيجو 7 بقيمة تتراوح بين 5000 إلى 7100 جنيها لمختلف الفئات خلال الشهر الحالى.

ينتمي طراز «تيجو 7» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطونات، سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة قدرها 145 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيري»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 10 كم.

مواصفات شيري تيجو 7

تقدم طرازات شيري تيجو 7 موديل 2022 – الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومن أبرزها «الوسائد الهوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكترونى ESP- برنامج تدعيم الفرامل BAS – أنظمة التحكم أثناء نزول المنحدرات DBC، ومساعدة صعود للمرتفعات HAC».

وزودت السيارة ببعض التجهيزات والكماليات الأخرى ومنها «مصابيح ضباب أمامية – سبويلر خلفي – النظام الذكى لركن السيارة – وزر تشغيل/ إيقاف المحرك – كاميرا خلفية – مثبت سرعة – مكيف هواء – جنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».

دعمت سيارات شيرى تيجو 7 – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من بينها «فتحة سقف كهربائية – امكانية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا – حساسات ركن – فرش المقاعد من الجلد، وغيرها».