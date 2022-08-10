أسعار ومواصفات «شيري تيجو 7» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» فى مصر، عن أحدث أسعار سيارات شيري تيجو 7 موديل 2023 التي يتم تقديمها عبر فئتين داخل السوق المحلية.

وحددت أسعار طرازات شيري تيجو 7 الفئة الأولى بقيمة بلغت 390 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية بنحو 425 ألف جنيه خلال أغسطس الحالى.

وينتمي طراز «تيجو 7» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطونات، سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 145 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «شيري»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 10 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4505 مم العرض 1837 مم الارتفاع 1670 مم سعة الشنطة الخلفية 414 لتر

مواصفات شيري تيجو7

ودعمت طرازات شيري تيجو 7 موديل 2023 – الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمان، من بينها «الوسائد الهوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكترونى ESP – برنامج تدعيم الفرامل BAS – أنظمة التحكم أثناء نزول المنحدرات DBC، ومساعدة صعود للمرتفعات HAC».

وزودت السيارة ببعض التجهيزات والكماليات الأخرى ومنها «مصابيح ضباب أمامية – سبويلر خلفي – النظام الذكى لركن السيارة – وزر تشغيل/ إيقاف المحرك – كاميرا خلفية – مثبت سرعة – مكيف هواء – جنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».

في المقابل، تقدم سيارات شيرى تيجو 7 – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومنها «فتحة سقف كهربائية – امكانية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا – حساسات ركن – فرش المقاعد من الجلد، وغيرها».