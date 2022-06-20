أسعار ومواصفات «شيري تيجو 7 برو» موديل 2022 بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات شيري تيجو 7 برو موديل 2022 الفئة الأولى «Baseline» بقيمة بلغت 470 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «H/L» بنحو 505 آلاف جنيه داخل السوق المحلية.

يُذكر أن مجموعة «غبور أوتو»، كانت قد أقرّت زيادات في أسعار سيارات «شيري تيجو 7 برو» بقيمة تتراوح بين 5000 إلى 5100 جنيه لمختلف الفئات، خلال الشهر الحالي.

ينتمي طراز «تيجو 7برو» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 154 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر.

مواصفات شيري تيجو 7 برو

دعمت سيارات شيري تيجو 7 برو ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «عدد 4 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD،

وبرنامج الثبات الإلكتروني ESP، ونظام المساعدة عند صعود المرتفعات HLA، ونظام قياس ضغط الإطارات، وفرامل يد كهربائية، مثبت سرعة».

زُودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات؛ ومنها «زر تشغيل السيارة بدون مفتاح مع إمكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، وحساسات ركن خلفية، مع وجود كاميرا خلفية مصابيح أمامية وخلفية LED،

مع وجود أضواء نهارية، ومرايات جانبية كهربائية، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، مسند يد خلفي، زجاج كهربائي، وجنوط رياضية 18 بوصة».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من “مكبرات صوتية- بلوتوث- شاشة وسائط 10 بوصة مدعومة بالربط عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو و آبل كار بلاي- مدخل USB وAUX، خاصية التحكم في الراديو من خلال عجلة القيادة، وغيرها”.

تقدم طرازات «تيجو 7 برو»- الفئة الثانية- بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «عدد 6 وسائد هوائية،

ونظام مراقبة الجر TPMS، حساسات ركن أمامية، ومصابيح ضباب أمامية، وخاصية فتح وغلق الشنطة الخلفية كهربائيًا، ومرآة داخلية بخاصية التعتيم، ومكيف هواء ثنائي المناطق، وشاحن لا سلكي».

كما دعمت ببعض الكماليات الأخرى؛ من بينها «فتحة سقف بانوراما، وحساسات مطر للمساحات الأمامية، ومقعد السائق كهربائيًا، وفرش المقاعد من الجلد، إمكانية طي المقاعد الخلفية، وسخانات بالمقاعد الأمامية، وغيرها».