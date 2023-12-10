أسعار ومواصفات «شيري تيجو 3» موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة

ارتفعت أسعار سيارات شيري تيجو 3 موديل 2024 بقيمة تصل إلى 45 ألف جنيه خلال ديسمبر الحالى، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلى لـ«شيري».

أسعار شيري تيجو 3 موديل 2024

الفئة السعر القديم السعر الجديد A/T 720 765 القيمة بالألف جنيه

وتقدم «تيجو 3» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يخرج قوة 126 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر، متصل بناقل حركة من طراز «CVT».

وطبقًا للبيانات الرسمية المعلَنة عن «شيري»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت طرازات شيري تيجو 3 ببعض المواصفات ووسائل الأمان، من بينها «وسائد هوائية – فرامل المانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكترونى للفرامل EBD – نظام منع إدارة المحرك، وجهاز تحذير المسافة الخلفية – حساسات ركن خلفية – مثبت سرعة – نظام الركن الاوتوماتيكي – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال “ISOFIX” – نظام إيموبليزر ضد السرقة».

وزودت السيارة ببعض التجهيزات، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية- إمكانية التحكم فى مستوي ارتفاع الإضاءة للمصابيح الأمامية- إضاءة نهارية LED- مصابيح خلفية LED- مصابيح أمامية حساسة للإضاءة- فتحة سقف كهربائية- حامل سقف- مرايات جانبية كهربائي- كاميرا خلفية- جنوط رياضية 17 بوصة».

وتحتوى طرازات «تيجو 3» على بعض الكماليات الأخرى، ومنها «عجلة قيادة متعددة الوظائف- إمكانية التحكم فى عجلة القيادة- إمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات- إمكانية تعديل مقعد الراكب الأمامي في 4 اتجاهات- طي المقاعد الخلفية- مسند يد خلفي- منافذ كهربائية- مكيف هواء “رقمي” مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية عدادات مزودة بشاشة، وغيرها».

وزودت السيارة بنظام ترفيهي مكون من «عدد 4 مكبرات صوتية- شاشة وسائط 8 بوصة- مشغل أسطوانات DVD – التحكم في الراديو من عجلة القيادة- مخرج USB- مدخل AUX- بلوتوث، وغيرها».