أسعار ومواصفات «شيري تيجو 3» موديل 2023

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلى لـ«شيري» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات شيري تيجو 3 موديل 2023 بقيمة بلغت 30 ألف جنيه في السوق المحلية خلال يونيو الحالى.
أسعار شيري تيجو 3 موديل 2023
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|A/T
|560
|590
الأبعاد الخارجية
|الطول
|4419 متر
|العرض
|1765 متر
|الارتفاع
|1651 متر
|سعة الشنطة الخلفية
|550 لتر
مواصفات شيري تيجو 3
وتقدم «
ووفقًا للبيانات الصادرة المعلنة عن «شيري»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
وزودت طرازات شيري تيجو 3 ببعض المواصفات ووسائل الأمان، من أبرزها «وسائد هوائية – فرامل المانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكترونى للفرامل EBD – نظام منع إدارة المحرك، وجهاز تحذير المسافة الخلفية – حساسات ركن خلفية – مثبت سرعة – نظام الركن الاوتوماتيكي – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال “ISOFIX” – نظام إيموبليزر ضد السرقة».
ودعمت السيارة ببعض التجهيزات الإضافية، من بينها «مصابيح ضباب أمامية – إمكانية التحكم فى مستوي ارتفاع الإضاءة للمصابيح الأمامية – إضاءة نهارية LED – مصابيح خلفية LED – مصابيح أمامية حساسة للإضاءة – فتحة سقف كهربائية – حامل سقف – مرايات جانبية كهربائي – كاميرا خلفية – جنوط رياضية 17 بوصة».
وتقدم طرازات «تيجو 3» ببعض الكماليات الأخرى، ومنها «عجلة قيادة متعددة الوظائف – إمكانية التحكم فى عجلة القيادة – إمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات – إمكانية تعديل مقعد الراكب الأمامي في 4 اتجاهات – طي المقاعد الخلفية – مسند يد خلفي – منافذ كهربائية – مكييف هواء “رقمي” مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية عدادات مزودة بشاشة، وغيرها».
وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من “عدد 4 مكبرات صوتية – شاشة وسائط 8 بوصة – مشغل أسطوانات DVD – التحكم في الراديو من عجلة القيادة – مخرج USB – مدخل AUX – بلوتوث، وغيرها”.