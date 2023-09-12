أسعار ومواصفات «شيري أريزو 5» موديل 2024

حددت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلى لـ«شيري»، أسعار طرازات شيري أريزو 5 موديل 2024 والتى يتم تقديمها عبر 3 فئات في السوق المحلية.

أسعار شيري أريزو 5 موديل 2024

الفئة السعر M/T 485 A/T 530 A/T HIGH LINE 555 القيمة بالألف جنيه

مواصفات شيري أريزو 5

وتقدم طرازات « » بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسى السرعات.

وطبقًا للبيانات الرسمية المعلنة عن «شيري»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 7 لترات عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تجهيزات السلامة والأمن

دعمت طرازات «أريزو 5» ببعض المواصفات وتجهيزات السلامة والأمان، من بينها «2 وسادة هوائية – نظام فرامل مانع للانزلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – مثبت سرعة – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية – نظام إيموبليزر ضد السرقة – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX».

المواصفات الخارجية

تقدم طرازات «أريزو 5» ببعض الكماليات والتجهيزات الخارجية، من أبرزها «مصابيح أمامية وخلفية هالوجين – إضاءة نهارية LED – مرايات جانبية كهربائية – جنوط 16 بوصة للفئة الأعلى».

التجهيزات الداخلية

وتحتوى السيارة على بعض المواصفات والتجهيزات في المقصورة الداخلية، ومنها «فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – قفل مركزي – عجلة قيادة متعددة الوظائف – تكييف هواء – إمكانية طي المقاعد الخلفية – زجاج كهربائي – فتحة سقف للفئة الأعلى».

وزودت السيارة بنظام ترفيهي مكون من «4 مكبرات صوتية – مدخل USB – شاشة وسائط 7 بوصة – خاصية ربط الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وأبل كار بلاي – وغيرها».