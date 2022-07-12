أسعار ومواصفات «شيري أريزو 5» موديل 2023

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر، عن أسعار سيارات شيري أريزو 5 موديل 2023 الفئة الأولى «M/T» بقيمة بلغت 240 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «A/T» بنحو 265 ألفًا، والفئة الثالثة «H/L» بـ280 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال يوليو الحالى.

وينتمي طراز «أريزو 5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيري»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة تستغرق 11.5 ثانية.

ويبلغ معدل متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4572 مم العرض 1825 مم الارتفاع 1482 مم سعة الشنطة الخلفية 340 لترًا

مواصفات شيري أريزو 5 موديل 2023

ودعمت سيارات «شيري أريزو 5»- الفئة الأولى «M/T»- ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «عدد 2 وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD- برنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP- نظام مراقبة الجر TCS- نظام إيموبليزر ضد السرقة أماكن تثبيت لمقعد الأطفال».

وزودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات، من أبرزها «مثبت سرعة – حساسات ركن خلفية – امكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – مصابيح أمامية هالوجين – مصابيح خلفية LED- مرايات جانبية كهربائية – زجاج كهربائي امكانية ضبط مستوى المقاعد الأمامية “يدوي” – طي المقاعد الخلفية – مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – وجنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «مكبرات صوتية – عجلة قيادة متعددة الوظائف – مداخل AUX ومدخلUSB – التحكم في الراديو من خلال عجلة القيادة».

تقدم طرازات «أريزو 5» – الفئة الثانية – «A/T» بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة في الفئة السابقة، إضافة إلى أن تلك الفئة زودت بناقل حركة سباعى السرعات “أوتوماتيك”.

دعمت سيارات شيرى أريزو 5 – الفئة الثالثة «H/L» – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «فتحة سقف – كاميرا خلفية – شاشة وسائط 7 بوصة – فرش جلد – خاصية إنذار عدم ربط حزام الأمان لكرسي السائق، وغيرها».