أسعار ومواصفات «شيري أريزو 5» موديل 2023

تتراوح أسعار سيارات شيري أريزو 5 موديل 2023 بين 460 إلى 530 ألف جنيه في السوق المحلية، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلى لـ«شيري».

أسعار شيري أريزو 5 موديل 2023

الفئة السعر M/T 460 A/T 505 A/T HIGH LINE 530 القيمة بالألف جنيه

مواصفات شيري أريزو 5

وتزود «أريزو 5» بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسى السرعات.

ووفقًا للبيانات الرسمية المعلنة عن «شيري»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 7 لترات عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تجهيزات السلامة والأمن

تقدم طرازات «أريزو 5» ببعض المواصفات وتجهيزات السلامة والأمان، من بينها «2 وسادة هوائية – نظام فرامل مانع للانزلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – مثبت سرعة – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية – نظام إيموبليزر ضد السرقة – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX».

المواصفات الخارجية

زودت طرازات «أريزو 5» ببعض الكماليات والتجهيزات الخارجية، من أبرزها «مصابيح أمامية وخلفية هالوجين – إضاءة نهارية LED – مرايات جانبية كهربائية – جنوط 16 بوصة للفئة الأعلى».

التجهيزات الداخلية

دعمت السيارة ببعض المواصفات والتجهيزات في المقصورة الداخلية، ومنها «فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – قفل مركزي – عجلة قيادة متعددة الوظائف – تكييف هواء – إمكانية طي المقاعد الخلفية – زجاج كهربائي – فتحة سقف للفئة الأعلى».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من “4 مكبرات صوتية – مدخل USB – شاشة وسائط 7 بوصة – خاصية ربط الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وأبل كار بلاي – وغيرها».