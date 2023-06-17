أسعار ومواصفات «شيري أريزو 5» موديل 2023

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلى لـ«شيري»، عن زيادة أسعار سيارات شيري أريزو 5 موديل 2023 بقيمة تتراوح بين 25 إلى 30 ألف جنيه لبعض الفئات، خلال يونيو الحالى.
أسعار شيري أريزو 5
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|M/T
|415
|440
|A/T
|455
|485
|A/T HIGH LINE
|480
|510
وتقدم «
وطبقا للبيانات الرسمية المعلنة عن «شيري»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 7 لترات عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
وزودت طرازات «أريزو 5» ببعض المواصفات وتجهيزات السلامة والأمان، من بينها «2 وسادة هوائية – نظام فرامل مانع للانزلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – مثبت سرعة – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية – نظام إيموبليزر ضد السرقة – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX».
ودعمت السيارة ببعض الكماليات والتجهيزات الخارجية، من أبرزها «مصابيح أمامية وخلفية هالوجين – إضاءة نهارية LED – مرايات جانبية كهربائية – جنوط 16 بوصة للفئة الأعلى».
وتقدم طرازات «أريزو 5» ببعض المواصفات والتجهيزات في المقصورة الداخلية، ومنها «فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – قفل مركزي – عجلة قيادة متعددة الوظائف – تكييف هواء – إمكانية طي المقاعد الخلفية – زجاج كهربائي – فتحة سقف للفئة الأعلى».
وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من “4 مكبرات صوتية – مدخل USB – شاشة وسائط 7 بوصة – خاصية ربط الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وأبل كار بلاي – وغيرها».