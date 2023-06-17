أسعار ومواصفات «شيري أريزو 5» موديل 2023

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلى لـ«شيري»، عن زيادة أسعار سيارات شيري أريزو 5 موديل 2023 بقيمة تتراوح بين 25 إلى 30 ألف جنيه لبعض الفئات، خلال يونيو الحالى.

أسعار شيري أريزو 5

الفئة السعر القديم السعر الجديد M/T 415 440 A/T 455 485 A/T HIGH LINE 480 510 القيمة بالألف جنيه

وتقدم «

» بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسى السرعات.

وطبقا للبيانات الرسمية المعلنة عن «شيري»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 7 لترات عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت طرازات «أريزو 5» ببعض المواصفات وتجهيزات السلامة والأمان، من بينها «2 وسادة هوائية – نظام فرامل مانع للانزلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – مثبت سرعة – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية – نظام إيموبليزر ضد السرقة – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX».

ودعمت السيارة ببعض الكماليات والتجهيزات الخارجية، من أبرزها «مصابيح أمامية وخلفية هالوجين – إضاءة نهارية LED – مرايات جانبية كهربائية – جنوط 16 بوصة للفئة الأعلى».

وتقدم طرازات «أريزو 5» ببعض المواصفات والتجهيزات في المقصورة الداخلية، ومنها «فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – قفل مركزي – عجلة قيادة متعددة الوظائف – تكييف هواء – إمكانية طي المقاعد الخلفية – زجاج كهربائي – فتحة سقف للفئة الأعلى».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من “4 مكبرات صوتية – مدخل USB – شاشة وسائط 7 بوصة – خاصية ربط الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وأبل كار بلاي – وغيرها».