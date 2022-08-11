أسعار ومواصفات «شيري أريزو 5» موديل 2023 بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات شيري أريزو 5 موديل 2023 التى يتم تقديمها عبر 3 فئات داخل السوق المحلية.

وحددت أسعار طرازات شيري أريزو 5 الفئة الأولى «M/T» بقيمة بلغت 248 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «A/T» بـ275 ألفًا، والثالثة «H/L» بنحو 290 ألف جنيه خلال الشهر الحالى.

وينتمي طراز «أريزو 5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «شيري»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة تستغرق 11.5 ثانية.

ويبلغ معدل متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات شيري أريزو 5 موديل 2023

تقدم سيارات شيري أريزو 5 – الفئة الأولى «M/T»- ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «عدد 2 وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD – برنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP – نظام مراقبة الجر TCS- نظام إيموبليزر ضد السرقة أماكن تثبيت لمقعد الأطفال».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، من أبرزها «مثبت سرعة – حساسات ركن خلفية – امكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – مصابيح أمامية هالوجين – مصابيح خلفية LED – مرايات جانبية كهربائية – زجاج كهربائي امكانية ضبط مستوى المقاعد الأمامية “يدوي” – طي المقاعد الخلفية – مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – وجنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «مكبرات صوتية – عجلة قيادة متعددة الوظائف – مداخل AUX ومدخل USB – التحكم في الراديو من خلال عجلة القيادة».

فى المقابل، زودت طرازات «أريزو 5» – الفئة الثانية – «A/T» بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة في الفئة السابقة، إضافة إلى أن تلك الفئة زودت بناقل حركة سباعى السرعات “أوتوماتيك”.

ودعمت سيارات شيرى أريزو 5 – الفئة الثالثة «H/L» – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «فتحة سقف – كاميرا خلفية – شاشة وسائط 7 بوصة – فرش جلد – خاصية إنذار عدم ربط حزام الأمان لكرسي السائق، وغيرها».