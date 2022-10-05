أسعار ومواصفات «شيري أريزو 5» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات شيري أريزو 5 موديل 2023 التى يتم تقديمها عبر 3 فئات داخل السوق المحلية.

أسعار شيري أريزو 5 موديل 2023

الفئة السعر M/T 250 A/T 280 H/L 295 القيمة بألاف جنيه

وتنتمي «أريزو 5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات.

مواصفات شيري أريزو 5 موديل 2023

وزودت سيارات شيري أريزو 5 – الفئة الأولى «M/T»- ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «وسادتان هوائيتان – فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD – برنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP – نظام مراقبة الجر TCS- نظام إيموبليزر ضد السرقة أماكن تثبيت لمقعد الأطفال».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، من أبرزها «مثبت سرعة – حساسات ركن خلفية – إمكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – مصابيح أمامية هالوجين – مصابيح خلفية LED – مرايات جانبية كهربائية – زجاج كهربائي امكانية ضبط مستوى المقاعد الأمامية يدوي – طي المقاعد الخلفية – مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – وجنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «مكبرات صوتية – عجلة قيادة متعددة الوظائف – مداخل AUX ومدخل USB – التحكم في الراديو من خلال عجلة القيادة».

ودعمت طرازات «أريزو 5» الفئة الثانية «A/T» بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة في الفئة السابقة، إضافة إلى أن تلك الفئة زودت بناقل حركة سباعى السرعات “أوتوماتيك”.

وتزيد الفئة الثالثة ببعض الكماليات والتجهيزات الأخرى؛ من بينها «فتحة سقف – كاميرا خلفية – شاشة وسائط 7 بوصة – فرش جلد – خاصية إنذار عدم ربط حزام الأمان لكرسي السائق، وغيرها».