أسعار ومواصفات «شانجان CS55 plus» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت مجموعة «جي بي أوتو»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «شانجان» عن زيادة أسعار سيارات شانجان CS55 plus بقيمة تتراوح بين 90 إلى 95 ألف جنيه لبعض الفئات خلاال نوفمبر الحالى.

أسعار شانجان CS55 plus

الفئة السعر القديم السعر الجديد Elite 625 715 Premium 665 760 Flagship 705 800 القيمة بالأف جنيه

الأبعاد الخارجية

الطول 4515 مم العرض 1865 مم الارتفاع 1680 مم سعة الشنطة الخلفية 475 لتر

مواصفات شانجان CS55 plus

تنتمي «شانجان CS55 plus» لفئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة بمحرك 1500 سي سي “تيربو” ينتج قوة 185 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 300 نيتون/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات “أوتوماتيك”.

وسائل الأمان

تقدم طرازات شانجان CS55 plus عبر مجموعة من وسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – نظام الثبات الإلكتروني – فرامل يدوية كهربائية EPD – نظام تجاوز الفرامل BOS».

ودعمت السيارة ببعض التجهيزات الأخرى، من أبرزها «مثبت ومحدد سرعة – مساعد الحارة المرورية – أنظمة مراقبة الإطارات – وضع القيادة البيئية ECO – أنظمة المساعدة على التلال HA – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية – مساعد فرامل اليد – خاصية الكشف النقاط العمياء».

التجهيزات الخارجية

زودت «شانجان CS55 بلس» بمجموعة من التجهيزات والكماليات، منها «مصابيح أمامية وخلفية LED – إضاءة نهارية LED – حساسات مصابيح أمامية – حساسات مصر للمساحات الأمامية – مرايات ضم كهربائيًا مزودة بإشارات – جنوط رياضية 19 بوصة للفئة الأعلى».

التجهيزات الداخلية

دعمت طرازات «شانجان CS55 بلس» ببعض التجهيزات فى المقصورة الداخلية، من بينها «زر تشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – قفل مركزي – تكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مقعد السائق كهربائيًا – فتحة سقف بانوراما».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهى مكون من “6 مكبرات صوتية – بلوتوث – التحكم في الراديو عبر عجلة القيادة – مدخل USB – شاشة وسائط 12.3 بوصة – خاصية عرض بيانات الهاتف المحمول عبر شاشة الوسائط، وغيرها».