أسعار ومواصفات «شانجان CS55 بلس» موديل 2024

تقدم عبر 3 فئات بأسعار تصل إلى مليون و140 ألف جنيه

أسعار ومواصفات «شانجان CS55 بلس» موديل 2024
المال - خاص

المال - خاص

7:45 م, الثلاثاء, 18 يوليو 23

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلى لـ«شانجان»، أسعار سيارات شانجان CS55 بلس موديل 2024 والتى يتم تقديمها عبر 3 فئات فى السوق المحلية.

أسعار شانجان CS55 بلس

الفئةالسعر
Eliteمليون و15 ألفًا
Premiumمليون و90 ألفًا
Flagshipمليون و140 ألفًا

ودعمت «» بمحرك رباعى الأسطوانات سعة بمحرك 1500 سي سي “تيربو”، ينتج قوة 185 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 300 نيتون/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات “أوتوماتيك”.

وزودت السيارة بمجموعة من وسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية- فرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD- نظام الثبات الإلكتروني- فرامل يدوية كهربائية EPD- نظام تجاوز الفرامل BOS».

وتقدم «شانجان CS55 بلس» ببعض التجهيزات الأخرى، من أبرزها «مثبت ومحدد سرعة- مساعد الحارة المرورية- أنظمة مراقبة الإطارات- وضع القيادة البيئية ECO- أنظمة المساعدة على التلال HA- حساسات ركن خلفية- كاميرا خلفية- مساعد فرامل اليد- خاصية الكشف النقاط العمياء».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، منها «مصابيح أمامية وخلفية LED- إضاءة نهارية LED- حساسات مصابيح أمامية- حساسات مصر للمساحات الأمامية- مرايات ضم كهربائيًّا مزودة بإشارات- جنوط رياضية 19 بوصة للفئة الأعلى».

وتحتوى طرازات «شانجان CS55 PLUS» على بعض التجهيزات فى المقصورة الداخلية، من بينها «زر تشغيل السيارة دون مفتاح- فتح وغلق السيارة دون مفتاح- قفل مركزي- تكييف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية- عجلة القيادة متعددة الوظائف- مقعد السائق كهربائيًّا- فتحة سقف بانوراما».

وتقدم السيارة بنظام ترفيهى مكون من «6 مكبرات صوتية- بلوتوث- التحكم في الراديو عبر عجلة القيادة- مدخل USB- شاشة وسائط 12.3 بوصة- خاصية عرض بيانات الهاتف المحمول عبر شاشة الوسائط، وغيرها».

المال - خاص

المال - خاص

7:45 م, الثلاثاء, 18 يوليو 23