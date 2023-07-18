أسعار ومواصفات «شانجان CS55 بلس» موديل 2024

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلى لـ«شانجان»، أسعار سيارات شانجان CS55 بلس موديل 2024 والتى يتم تقديمها عبر 3 فئات فى السوق المحلية.

أسعار شانجان CS55 بلس

الفئة السعر Elite مليون و15 ألفًا Premium مليون و90 ألفًا Flagship مليون و140 ألفًا

ودعمت « » بمحرك رباعى الأسطوانات سعة بمحرك 1500 سي سي “تيربو”، ينتج قوة 185 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 300 نيتون/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات “أوتوماتيك”.

وزودت السيارة بمجموعة من وسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية- فرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD- نظام الثبات الإلكتروني- فرامل يدوية كهربائية EPD- نظام تجاوز الفرامل BOS».

وتقدم «شانجان CS55 بلس» ببعض التجهيزات الأخرى، من أبرزها «مثبت ومحدد سرعة- مساعد الحارة المرورية- أنظمة مراقبة الإطارات- وضع القيادة البيئية ECO- أنظمة المساعدة على التلال HA- حساسات ركن خلفية- كاميرا خلفية- مساعد فرامل اليد- خاصية الكشف النقاط العمياء».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، منها «مصابيح أمامية وخلفية LED- إضاءة نهارية LED- حساسات مصابيح أمامية- حساسات مصر للمساحات الأمامية- مرايات ضم كهربائيًّا مزودة بإشارات- جنوط رياضية 19 بوصة للفئة الأعلى».

وتحتوى طرازات «شانجان CS55 PLUS» على بعض التجهيزات فى المقصورة الداخلية، من بينها «زر تشغيل السيارة دون مفتاح- فتح وغلق السيارة دون مفتاح- قفل مركزي- تكييف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية- عجلة القيادة متعددة الوظائف- مقعد السائق كهربائيًّا- فتحة سقف بانوراما».

وتقدم السيارة بنظام ترفيهى مكون من «6 مكبرات صوتية- بلوتوث- التحكم في الراديو عبر عجلة القيادة- مدخل USB- شاشة وسائط 12.3 بوصة- خاصية عرض بيانات الهاتف المحمول عبر شاشة الوسائط، وغيرها».