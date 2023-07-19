أسعار ومواصفات «شانجان CS35 بلس» موديل 2024

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلى لـ«»، عن أسعار سيارات شانجان CS35 بلس موديل 2024 التى يتم تقديمها عبر 3 فئات فى السوق المحلية.
أسعار شانجان CS35 بلس 2024
|الفئة
|السعر
|Elite
|860
|Premium
|910
|Flagship
|980
وتنتمي «شانجان CS35 بلس» إلى فئة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1400 سي سي “تيربو” ينتج قوة 160 “حصان: مع عزم أقصى للدوران 260 نيوتن/ متر.
وتقدم السيارة بمجموعة من المواصفات وتجهيزات الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية- نظام فرامل مانع للانزلاق ABS- مساعد الفرامل الفجائية BA- توزيع إلكتروني للفرامل EBD- برنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP- نظام مراقبة الجر TCS- أنظمة المساعدة على التلال HA- فرامل يدوية كهربائية EPB- أنظمة مراقبة الإطارات- مثبت سرعة- حساسات ركن خلفية- كاميرا خلفية- كيف النقاط العمياء- نظام إيموبليزر ضد السرقة».
ودعمت طرازات «شانجان CS35 بلس» ببعض الكمياليات الأخرى، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية- مصابيح أمامية وخلفية LED- إضاءة نهارية LED- مرايات جانبية كهربائية- جنوط رياضية 18 بوصة للفئة الأعلى».
وزودت السيارة ببعض التجهيزات في المقصورة الداخلية، من بينها «زر لتشغيل السيارة دون مفتاح- فتح وغلق السيارة دون مفتاح- فتح وغلق الشنطة الخلفية كهربائيًّا- تكييف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية- مقعد السائق كهربائيًّا- مسند يد خلفي- قفل مركزي- مرآة داخلية بخاصية التعتيم الذاتى- عجلة قيادة متعددة الوظائف- فتحة سقف بانوراما».
وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من «مكبرات صوتية- شاشة وسائط 10 بوصة- التحكم في الراديو من عجلة القيادة- شاحن محمول لا سلكي- وغيرها».