أسعار ومواصفات «شانجان ألسفن» موديل 2022 بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات شانجان ألسفن موديل 2022 التى يتم تقديمها عبر 3 فئات داخل السوق المحلية.
وحددت أسعار طرازات شانجان ألسفن موديل 2022 الفئة الأولى «M/T» بقيمة بلغت 235 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «A/T» بـ255 ألفًا، والفئة الثالثة «A/T- H/L» بنحو 275 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال أغسطس الحالى.
الأبعاد الخارجية
|الطول
|4390 مم
|العرض
|1725 مم
|الارتفاع
|1490 مم
|سعة الشنطة الخلفية
|382 لتر
مواصفات شانجان ألسفن 2022
تقدم سيارات شانجان ألسفن – الفئة الأولى – بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، يخرج قوة 101 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات “مانيوال”.
ودعمت تلك الفئة ببعض المواصفات والتجهيزات؛ من بينها «عدد 2 وسادة هوائية – فرامل مانعة للانغلاق – لمبة شبورة خلفية – مصابيح أمامية هالوجين كهربائية الضبط – مرايات جانبية كهربائية الضبط – عداد مزود بشاشة معلومات – مكيف هواء – فرش المقاعد من القماش – جنوط 14 بوصة، وغيرها».
تحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «عدد 2 مكبرات صوتية – بلوتوث – مدخل USB، وغيرها».
وزودت طرازات شانجان ألسفن – الفئة الثانية «A/T» – بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة 107 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات “أوتوماتيك”.
وتقدم السيارة ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من أبرزها «وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق – نظام الثبات الإلكتروني – برنامج التوازن عند المرتفعات – نظام مراقبة ضغط الإطارات – لمبة شبورة خلفية».
ودعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «مصابيح أمامية هالوجين كهربائية الضبط – مرايات كهربائية الضبط عداد مزود بشاشة معلومات – مكيف هواء – فرش المقاعد من القماش – مسند يد أمامي – وجنوط 14 بوصة، وغيرها».
وتحتوى تلك الفئة على نظام ترفيهي مكون من عدد 2 مكبرات صوتية – بلوتوث – مدخل USB، وغيرها.
وتزيد الفئة الثالثة ببعض المواصفات والتجهيزات الأخرى؛ من بينها «جهاز تحذير المسافة الخلفية – كاميرا خلفية – سخانات بالزجاج الخلفي – سخانات بالمرايات الجانبية – خاصة التحكم في ارتفاع مقعد السائق».
كما تقدم ببعض الكماليات الأخرى ومنها « مثبت سرعة – عجلة القيادة متعددة المهام – مخرج كهرباء 12 فولت – حلية كروم بالشبكة الامامية – إضاءة نهارية LED للمصابيح – فتحة سقف كهربائية – شاشة وسائط 7 بوصة – عدد 4 مكبرات صوتية – جنوط رياضية 15 بوصة، وغيرها».