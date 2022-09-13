أسعار ومواصفات سيارات «MG6» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» فى مصر، عن أحدث أسعار سيارات MG6 موديل 2022 التى يتم طرحها عبر 3 فئات داخل السوق المحلية.

وقدرت أسعار طرازات MG6 الفئة الأولى «Comfort» بقيمة بلغت 480 ألف جنيه، والفئة الثانية «Luxury – Black» بـ500 ألفًا، والفئة الثالثة «Luxury – Red» بنحو 505 آلاف جنيه خلال سبتمبر الحالي.

وينتمى طراز «MG6» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 169 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات MG6 موديل 2022

دعمت سيارات MG6 ببعض المواصفات ووسائل الأمان، من بينها «عدد 2 وسادة هوائية أمامية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكترونى للفرامل EBD- نظام الثبات عند المنحدرات – نظام مراقبة ضغط الإطارات».

وتقدم السيارة ببعض التجهيزات والكماليات، من أبرزها «مصابيح أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية – مفتاح ذكي لتشغيل السيارة – خاصية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات يدوي – زجاج كهربائي – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مكييف هواء مع مخارج خلفية – جنوط رياضية 16 بوصة».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من ( 6 مكبرات صوتية – راديو – خاصية ربط بين الهاتف المحمول والجهاز الصوتي – شاشة وسائط 8 بوصة – مدخل USB، وغيرها».

في حني، زودت طرازات MG6 – الفئة الثانية- بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «وسائد هوائية جانبية – مصابيح ليد أمامية مع خاصية التشغيل أتوماتيك – خاصية دخول السيارة بدون مفتاح – مثبت سرعة ديناميكي – مقاعد جلد – إمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات كهربائيًا – مسند يد خلفي – جنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».

وتزيد الفئة الثالثة ببعض التجهيزات والكماليات؛ من بينها «خاصية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًا – فتحة سقف – مثبت سرعة – مصباح إضاءة في الشنطة الخلفية – مكييف هواء مزدوج – جنوط رياضية 17 بوصة، وغيرها».

ألوان سيارات MG6 موديل 2022

تطرح سيارات «إم جي 6» عبر مجموعة من الألوان المتعددة داخل السوق المحلية هي «الأحمر، والأبيض، والرمادي، والأسود».