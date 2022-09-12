أسعار ومواصفات سيارات «MG ZS» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات MG ZS موديل 2022 التى يتم طرحها عبر 3 فئات في السوق المحلية.

قدرت أسعار طرازات MG ZS الفئة الأولى «STD» بقيمة بلغت 425 ألف جنيه، والفئة الثانية «Comfort» بـ440 ألف، والفئة الثالثة «Luxury» بنحو 455 ألف جينه داخل السوق المحلية خلال سبتمبر الحالي.

وينتمى طراز «MG ZS» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة 123 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 10.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات MG ZS موديل 2022

تقدم سيارات MG ZS – الفئة الأولى- ببعض وسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «وسائد هوائية أمامية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكترونى للفرامل EBD- خاصية التوازن الإلكتروني ESP – نظام مراقبة ضغط الإطارات».

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها «مثبت سرعة – مصابيح أمامية هالوجين – إمكانية تشغيل محرك السيارة بدون مفتاح – إمكانية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًّا – مكيف هواء مانيوال – جنوط رياضية 16 بوصة، كما تحتوى ام جي ZS على نظام ترفيهي مكون من “4 سماعات، وبلوتوث، وغيرها”.

ودعمت طرازات إم جي ZS- الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من بينها «وسائد هوائية جانبية – مصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED – حساسات ركن خلفية – قضبان سقف – زجاج كهربائي أمامي وخلفي – عجلة قيادة متعددة الوظائف – جنوط رياضية 17 بوصة ، كما زودت بـ 6 مكبرات صوتية وشاشة وسائط تعمل باللمس 8 بوصات، وغيرها».

في حين، تقدم طرازات «MG ZS» – الفئة الثالثة – بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان؛ ومن بينها «الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكترونى للفرامل EBD – برنامج التوازن الإلكتروني ESP – نظام مراقبة ضغط الإطارات – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية».

ودعمت تلك الفئة أيضًا بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها؛ «مثبت سرعة – إمكانية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًا – تشغيل محرك السيارة بدون مفتاح – بلوتوث – مصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهاريةLED – قضبان سقف – زجاج كهربائي أمامي وخلفي – عجلة قيادة متعددة الوظائف – مكيف هواء أتوماتيك – جنوط رياضية 17 بوصة، كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من مكبرات صوتية، وشاشة وسائط تعمل باللمس 8 بوصات، وغيرها».