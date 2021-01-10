أسعار ومواصفات سيارات «DS7» موديل 2021 (فيديو)

أعلنت مجموعة «عز العرب للسيارات» الوكيل الحصرى للعلامات التجارية «فولفو، وبروتون، وDS، واستون مارتن» فى مصر، أسعار سيارات «DS7» موديل 2021 الفئة الأولى «Be Chic» بقيمة 598 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «performance line» بنحو 660 ألفًا، والفئة الثالثة «performance plus» بسعر 700 ألف جنيه.

وقدرت أسعار سيارات «DS7» الفئة الرابعة «Rivoli» بنحو 760 ألف جنيه، وتقدم الفئة الخامسة «Opera» بسعر 850 ألف جنيه فى السوق المحلية.

وينتمى طراز«DS7» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1600 سى سى تيربو، يولد قوة قدرها 165 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «DS»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الامامى، وتتسارع من وضع الثبات إلى 100 كم، فى غضون 9.3 ثانية.

ويبلغ متوسط الأستهلاك من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4570 مم العرض 1895 مم الارتفاع 1625 مم سعة الشنطة الخلفية 555 لتر

ويوضح الفيديو التالي؛ المواصفات الكاملة لسيارات «DS7» موديل 2021 فى مصر: