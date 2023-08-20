أسعار ومواصفات سيارات «DS4» موديل 2023

قدرت أسعار سيارات DS4 موديل 2023 بقيمة تتراوح مليون و500 ألف إلى مليون و650 ألف جنيه فى السوق المحلية، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن مجموعة «عز العرب للسيارات» الوكيل المحلى للعلامة الفرنسية في مصر.

أسعار DS4 موديل 2024

الفئة السعر Performance Line مليون و500 ألف Trocadéro مليون و650 ألف

زودت طرازات DS4 بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي “تيربو”، ينتج قوة 215 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 300 نيتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات.

دعمت السيارة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «4 وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني EBD، وبرنامج الثبات الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة الجر TCS، وفرامل يد كهربائية، وعجلة القيادة كهربائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة».

وتقدم «دي اس 4» بمجموعة من المواصفات والوسائل الأخرى، ومنها «نظام التعرف على إشارات المرور، ومساعد ركن، ومساعد الفرامل الفجائية BA، ومساعد مراقبة الإطارات، وأنظمة المساعدة على التلال HA، وحساسات ركن خلفية، ونظام تنبية السائق، والنقطة العمياء، وكاميرا خلفية، وكاميرا 360، ومثبت سرعة».

التجهيزات الداخلية

دعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات فى المقصورة الداخلية، ومنها «زر تشغيل السيارة بدون مفتاح، وفتح وغلق السيارة بدون مفتاح، وإضاءة داخلية، وتكييف ثنائي المناطق مع وجود مخارح للمقاعد الخلفية، ومقعد السائق كهربائيًا، وطي المقاعد الخلفية، ومسند يد خلفي، ولوحة عدادات رقمية، وقفل مركزي، ومرآه داخلية بخاصية التعتيم الذاتي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وفتحة سقف بانوراما».

وتحتوى «DS4» على نظام ترفيهي مكون من «بلوتوث، ومدخل USB، والتحكم فى الراديو من خلال عجلة القيادة، وشاشة عرض 10 بوصة، وجهاز ملاحي، وأنظمة دمج الهواتف الذكية عبر أنظمة التشغيل أندرويد أوتو وأبل كار بلاي، ومدخل Type-C».

المواصفات الخارجية

زودت طرازات DS4 بمجموعة من التجهيزات والكماليات فى الشكل الخارجي، ومن أبرزها «مصابيح أمامية Matrix LED، ومصابيح ضباب أمامية، ومصابيح خلفية LED، ومصابيح متحركة، وإضاءة نهارية LED، وحساسات مصابيح أمامية، وحساسات مصر للمساحات الأمامية، ومرايات جانبية كهربائية، وإشارات بالمرايات، وزجاج معتم، وإضاءة أوتوماتيكية، ومخارج عادم مزدوج، وجنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».