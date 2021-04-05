أسعار ومواصفات سيارات «هيونداي i20» موديل 2021

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وجيلي» فى مصر، أسعار سيارات «هيونداي i20» الجديدة موديل 2021 الفئة الأولى «Spirit» بقيمة بلغت 265 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Dynamic» بنحو 285 ألفًا، والفئة الثالثة «Elite» بـ295 ألفًا، والفئة الرابعة «Ultimate» بـ305 ألف جنيه فى السوق المحلية.

ينتمي طراز «هيونداي i20» لفئة السيارات الهاتشابك، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 99 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أتوماتيك”.

الأبعاد الخارجية

الطول 4040 مم العرض 1775 مم الارتفاع 1450 مم سعة الشنطة الخلفية 351 لتر





هيونداي i20 موديل 2021

تقدم سيارات «هيوندي i20» موديل 2021 الفئة الأولى بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها “وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني لفرامل، ونظام التوازن الإلكتروني، وبرنامج التوازن عند صعود المرتفعات، وخاصية توقف المركبة عند التصادم، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وجهاز تحذير للمسافات الخلفية”.

وزودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها ” مانع لتشغيل المحرك، ومثبت سرعة، مرايا جانبية كهربائية مزودة بخاصية التسخين مع وجود إشارات جانبية، ومقاعد من القماش، ومسند يد أمامي، ومكييف هواء يدوي، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، كما دعمت بنظام ترفيهي مكون من (عدد 4 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 3.8 بوصة، مدخل USB، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وبلوتوث، وشاجن خلفي، وغيرها).

دعمت طرازات «هيونداي i20» الفئة الثانية بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومنها “كاميرا خلفية، وعجلة القيادة قابلة للإمالة والامتداد، ومكييف هواء أوتوماتيك، وإضاءة داخلية خافتة، ومفتاح ذكي،خاصية تشغيل إدارة المحرك عن بعد، و شاشة وسائط 8 بوصة مدعمة لأنظمة تشغيل التطبيقات الذكية أندوريد أوتو وآبل كار بلاي، وعدد 6 مكبرات صوتية، وغيرها”.

تحتوى سيارات «هيونداي i20» الفئة الثالثة على نفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، علاوة على ذلك بعض الكماليات الإضافية ومنها ” شبكة أمامية مطلاه باللون الأسود، وحليات خارجية من الكروم، ومصابيح ضباب أمامية، ومصابيح خلفية بإضاءة LED، وغيرها”.

زودت سيارات «هيونداى i20» الفئة الرابعة على نفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، علاوة على ذلك بعض الكماليات الإضافية ومنها “وسائد هوائية جانبية، ومرآة ذاتية التعتيم، وجهاز تحذير للمسافات الأمامية، وجنوط رياضية 16 بوصة، وعجلة القيادة وناقل الحركة مكسوة من الجلد، وغيرها”.

ويوضح البورشور التالي؛ المواصفات الكاملة لسيارات «هيونداي i20» موديل 2021: