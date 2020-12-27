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أسعار ومواصفات سيارات «هيونداي كريتا» موديل 2021 (فيديو)

تقدم الفئة الأولى بسعر 360 ألف جنيه
المال - خاص 9:53 م, الأحد, 27 ديسمبر 20 9:53 م, الأحد, 27 ديسمبر 20

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أعلنت مجموعة “جي بي غبور أوتو” الوكيل المحلى للعلامات التجارية “هيونداي، وشيري، ومازدا، وجيلي” فى مصر، أسعار سيارات هيونداي كريتا موديل 2021 الفئة الأولى “SMART” بقيمة بلغت 360 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية “SMART PLUS” بنحو 375 ألف، والفئة الثالثة “MODERN” بـ400 ألف ، والفئة الرابعة “ADVANCED” بـ425 ألف جنيه فى السوق المحلية، خلال ديسمبر الحالى.

وينتمى طراز «هيونداي كريتا 2021» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة قدرها 113 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 144 نيوتن متر.

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ووفقا للبيانات المعلنة عن “هيونداى”، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 12.1 ثانية.

هيونداي كريتا

هيونداي كريتا 2021

دعمت سيارات هيونداي كريتا موديل 2021 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان، ومنها “الوسائد هوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الكتروني ESP مع خاصية الاتزان عند صعود المرتفعات HAC، ونظام مراقبة ضغط الإطارات”.

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وتحتوى على مجموعة من التجهيزات ومن أبرزها ” فرامل يد كهربائية، وكاميرا خلفية، ونظام تحذير المسافات، وحساسات إضاءة، ومصابيح ضباب أمامية، وعدادات مزودة بشاشة 3.5 بوصة، مكيف هواء، وعجلة القيادة متعددة الوظائف وقابلة للامالة، وخاصية التحكم في ارتفاع مستوى مقعد السائق مع إمكانية طي المقاعد الخلفية، وشبكة أمامية من الكروم، وسبويلر خلفي، وزجاج معتم خلفي”.

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وزودت ببعض الكماليات هي ” مرايات جانبية قالبة للطي كهربائيًا، ومكييف هواء أتوماتيك، وجنوط رياضية 17 بوصة، مصابيح أمامية وخلفية LED، ومثبت سرعة، وفتحة سقف بانوراما، ومفتاح ذكي يسم بدخول السيارة وتشغيل المحرك بدون مفتاح”.

وزدت بنظام ترفيهي مكون من (راديو FM – شاشة وسائط 3.8 بوصة – مدخل USB – Bluetooth، وشاحن لاسلكي، وشاشة وسائط 8 بوصة مدعومة بالربط على أجهزة الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية) وغيرها.

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بقلم المال - خاص

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