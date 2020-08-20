أسعار ومواصفات سيارات هيونداي توسان موديل 2021 (صور)

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية “هيونداي، ومازدا، وشيري، وجيلي” في مصر، أسعار سيارات هيونداي توسان موديل 2021 لمختلف الفئات في السوق المحلية.

وقدرت أسعار طرازات هيونداي توسان الفئة الأولى “GL” بنحو 407.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية “GLS” بقيمة 437.9 ألف، والفئة الثالثة “GLS Plus” بـ462.9 ألف، والفئة الرابعة “GLS Fully Loaded” بـ487.9 ألف، والفئة الخامسة “GLS FULLY LOADED- RED PACK” بـ 492.9 ألف جنيه.

وينتمي طراز «هيونداي توسان» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «suv»، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 130 “حصان” وعزم أقصى للدوران 161 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

وحددت «جي بي غبور أوتو» أسعار سيارات هيونداي توسان تيربو موديل 2021 الفئة الأولى “GDI MD” بقيمة 462.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «GDI TLe» بـ512.9 ألف، والفئة الثالثة «GDI TLe- RED PACK» “بـ 517.9 ألف، والفئة الرابعة «GDI TLe FL Limited» بـ557.9 ألف جنيه.

وتقدم «هيونداي توسان فئة التيربو»، بمحرك رباعى الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يولد قوة 175 “حصان”، وعزم أقصى دوران 265 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

الأبعاد الخارجية

الطول 4.4 متر العرض 1.8 متر الارتفاع 1.6 متر مساحة الشنطة الخلفية 488 لتر سعة خزان الوقود 62 لتر

هيونداي توسان 2021

تقدم طرازات هيونداي توسان موديل 2021 أعلى فئة بمجموعة من التجهيزات والوسائل الأمن والسلامة ومنها “الوسائد الهوائية، ونظام منع إدارة المحرك، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للمكابح، وبرنامج التوازن الإلكتروني، وفرامل يد إلكترونية، وخاصية التوازن الإلكتروني عند صعود المرتفعات مع خاصية تدعيم الفرامل ونظام لتحذير المسافة الخلفية للسيارة.

وزودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها “زر تشغيل المحرك، ومفتاح ذكي وإمكانية إدارة المحرك بدون مفتاح، وخاصية إدارة المحرك عن بعد،، وعجلة قيادة متعددة المهام مع وعجلة قيادة قابلة للإمالة والامتداد، وخاصية اختيار وضعية القيادة، ومكييف هواء يدوي مع وجود فتحات تكييف خلفية”.

واحتوت على جنوط رياضية 17 بوصة، ومثبت سرعة، ومكييف هوء أوتومتيك، ومرآة داخلة ذاتية التعتيم، وكاميرا رؤية خلفية، وشاشة وسائط 7 بوصة – شاشة عدادات 4.2 بوصة، وحساس إضاءة أوتوماتيك، ومصابيح ضباب أمامية مع وجود إضاءة نهارية LED مع وجود التحكم في مستوى الإضاءة الأمامية، ومرايات جانبية كهربائية، وشبكة كروم أمامية، وفتحة سقف بانوراما، ومصابيح خلفية LED، وكاميرا خلفية 360 درجة، ونظام كشف النقاط العمياء، وجهاز تحذر المسافة الخلفية والأمامية ، وخاصية تعديل المقاعد كهربائيًا، وزجاج حراري.

وزودت بنظام ترفيهي مكون من (شاشة وسائط 5 بوصة، وبلوتوث، وعدد 6 مكبرات صوتية، ومدخل USB)، وخاصية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات مع إمكانية طي المقاعد الخلفية، ومسند يد خلفي، وغيرها”.

مواصفات هيونداي توسان تيربو

زودت طرازات هيونداي توسان تيربو أعلى فئة بمجموعة من المواصفات والتجهيزات ومنها ” الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني، وفرامل يد إلكترونية، وكشف النقط العمياء، ونظام تعزيز اتزان السيارة مع عجلة القيادة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

وتحتوى على نظام منع إدارة المحرك، وقفل أوتوماتيكي للأبواب، وتحذير عدم ربط أحزمة الأمان، وزر تشغيل المحرك بدون مفتاح، وخاصية اختيار وطعية القيادة، ومثبت سرعة، وحساس إضاءة أوتوماتيك، ومفتاح ذكي، وجهاز تحذير المسافة الأمامية والخلفية، وكاميرا بتقينة 360 درجة، وفتحة سقف بانوراما.

زودت بمكييف هواء أوتوماتيك مع مخارج فتحات تكييف خلفية، وشاشة وسائط 7 بوصة، وبلوتوث، وعدادات مزودة بشاشة 4.2 بوصة، ومدخل USB خلفي، ومقاعد مكسوة بالجلد، وعجلة قيادة متعددة المهام، وعدد 6 مكبرات صوتية، وغيرها.

ودعمت بمصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED نهارية مع خاصية التحكم في مستوى الإضاءة، ومصابيح خلفية LED، وسبويلر خلفي، وشبكة من الكروم، وزجاج خلفي داكن، ومرايات كهربائية الطي والضبط، و تحكم كهربائي في كرسي الراكب الأمامية، وخاصية تبريد وتدفئة المقاعد الأمامية، ومقاعد مكسوة بالجلد الأحمر (اختياري)، ورشاشات فوانيس أمامية، وحساسات مطر، وفتح صندوق الأمتعة كهربائيًا، وغيرها.