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أسعار ومواصفات سيارات هيونداي ايونيك الهايبرد في مصر (صور)

قدرت بنحو 590 ألف جنيه
المال - خاص 1:49 م, الأحد, 15 مارس 20 1:49 م, الأحد, 15 مارس 20

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استقرت أسعار سيارات هيونداي ايونيك الهايبرد عند مستوي 590 ألف جنيه خلال مارس الحالي، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن مجموعة جي بي غبور أوتو– الوكيل المحلي للعلامة التجارية هيونداي في مصر.

وينتمي طراز «هيونداي ايونيك» لفئة السيارات السيدان، المزودة بمحرك وقود رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليولد قوة 123 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن / متر.

كما تدعم بمحرك كهربائي بطاقة 1.5 كيلو وات في الساعة، ليخرج قوة 43 “حصان”، وعزم أقصي للدوران 170 نيتون / متر.

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي التي يمكنها التسارع من وضع السكون حتي 100 كم / ساعة، في غضون 9.5 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 3.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4.4 متر
العرض1.8 متر
الارتفاع1.4 متر
سعة الشنطة الخلفية407 لتر
سعر هيونداي ايونيك
هيونداي ايونيك

مواصفات سيارات هيونداي ايونيك

زودت سيارات هيونداي ايونيك الهايبرد بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة ومنها “الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعه للانغلاق abs، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD”.

كما دعمت بنظام زر تشغيل المحرك، ونظام ضغط الاطارات، مثبت سرعة.

واحتوت علي مصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، ومرايات جانبية كهربائية، وسبلويلر خلفي، والنظام الذكي لركن السيارة، و فتحة سقف كهربائية، وكاميرا خلفية، وغيرها.

سعر هيونداي ايونيك
هيونداي ايونيك
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بقلم المال - خاص

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