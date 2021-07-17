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أسعار ومواصفات سيارات «هيونداي إلنترا HD» موديل 2022 (صور)

الفئة الأولى تقدم بسعر 244.9 ألف جنيه
المال - خاص 3:44 م, السبت, 17 يوليو 21 3:44 م, السبت, 17 يوليو 21

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أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري» فى مصر، أسعار سيارات «هيونداي النترا HD» موديل 2022 الفئة الأولى «GL» بقيمة بلغت 244.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «GL SR» بنحو 251.9 ألف جنيه، في السوق المحلية.

وقدرت أسعار سيارات «هيونداي النترا HD» الفئة الثالثة «GL DAB ABS» بنحو 264.9 ألف جنيه، وبلغت الفئة الرابعة «GL H/L» بـ268.9 ألف جنيه، خلال شهر يوليو الحالى.

ينتمي طراز هيونداي «النترا HD» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات “أوتوماتيك”.

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وطبقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.3 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

الأبعاد الخارجية

الطول4505 مم
العرض1541 مم
الارتفاع1490 مم
سعة الشنطة الخلفية402 لتر
هيونداي النترا 2022

مواصفات هيونداي «إلنترا HD» موديل 2022

زودت سيارات «هيونداى النترا «HD الفئة الأولى ببعض التجهيزات ومنها «جنوط 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، وغيرها».

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ودعمت طرازات «هيونداى النترا HD» الفئة الثانية بكافة التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «نظام الحماية ضد السرقة، وفتحة سقف كهربائية، وغيرها».

هيونداي النترا HD موديل 2022

هيونداي «إلنترا HD» موديل 2022

تقدم طرازات «هيونداي النترا HD» الفئة الثالثة بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومن أبرزها «نظام فرامل ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للراكب الأمامى، وغيرها».

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تحتوى سيارات «هيونداي إلنترا HD» الفئة الرابعة بنفس التجهيزات والمواصفات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض المواصفات والكماليات الأخرى؛ ومنها «جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، وفتحة سقف كهربائية، وغيرها».

هيونداي إلنترا HD موديل 2022
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بقلم المال - خاص

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