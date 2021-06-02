أسعار ومواصفات سيارات «هيونداي أكسنت RB» موديل 2022 (صور)

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، وشيري، ومازدا، وجيلي» فى مصر، أسعار سيارات «هيونداي أكسنت RB» موديل 2022 الفئة الأولى «GL» بقيمة بلغت 217.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «GL SR» بنحو 227.9 ألفًا، والفئة الثالثة «GL DAB+ABS» بـ233.9 ألف، والفئة الرابعة «GL DAB+ABS PLUS» بـ243.9 ألف، والفئة الخامسة «GL HL» بسعر 253.9 ألف جنيه خلال يونيو الحالى.

ينتمي طراز «أكسنت RB» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

الأبعاد الخارجية

الطول 4370 مم العرض 1705 مم الارتفاع 1455 مم سعة الشنطة الخلفية 389 لترًا

مواصفات هيونداي أكسنت RB

دعمت سيارات «هيونداي أكسنت RB» موديل 2022 – الفئة الأولى – ببعض المواصفات والتجهيزات، ومنها «نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة، وزجاج كهربائي، وعجلة القيادة قابلة للامالة، ومسند يد أمامي، وإمكانية تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات، ومكييف هواء يدوي، وجنوط 14 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج فامية خلفي، وريموت كنترول».

وزودت بنظام ترفيهي مكون من «عدد 4 مكبرات صوتية، وراديو، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، ومشغل صوت مدخل USB – AUX، وبلوتوث، وغيرها».

تقدم طرازات «هيونداى أكسنت RB» – الفئة الثانية – بكافة المواصفات والتجهزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات والمواصفات الأخرى «فتحة سقف، وشاشة وسائط 7 بوصة وغيرها».

هيونداي أكسنت RB موديل 2022

تحتوى سيارات «أكسنت RB» – الفئة الثالثة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، ومصابيح ضباب أمامية، وغيرها».

وزودت طرازات «أكسنت RB» – الفئة الرابعة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، علاوة على ذلك بعض الكماليات الأخرى ومنها «جهاز تحديد المسافة الخلفية، وعجلة القيادة وناقل الحركة مكسو بالجلد، ومقابض داخلية مطلاء من الكروم، وجنوط 16 بوصة، ومثبت سرعة، وغيرها».

ودعمت سيارات «أكسنت RB» – الفئة الخامسة – بكافة التجهيزات والمواصفات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «فتحة سقف، وغيرها».