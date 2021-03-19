سيــارات

أسعار ومواصفات سيارات «هيونداي أكسنت RB» المشاركة في مبادرة إحلال السيارات

تقدم الفئة الأولى بسعر 189.5 ألف جنيه
المال - خاص 5:30 م, الجمعة, 19 مارس 21 5:30 م, الجمعة, 19 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تراوحت أسعار سيارات «هيونداي أكسنت RB» المشاركة في مبادرة إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، بقيمة تتراوح بين 189.5 و224.6 ألف جنيه لمختلف الفئات؛ وذلك؛ استنادًا إلى البيانات الرسمية المعلنة عن الموقع الرسمي لمبادرة إحلال وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي “gogreen“.

ويوضج الجدول التالي؛ قائمة أسعار فئات «هيونداي أكسنت RB» فى حال السداد النقدي ضمن مبادرة إحلال السيارات:

الفئةالسعر
AT GL189.585
AT SR198.650
AT DAB ABS204.650
AT Highline224.650

وينتمي طراز «هيونداى أكسنت RB» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

اقرأ أيضا  أسعار طرازات «بي واي دي F3» و«لادا جرانتا» في مبادرة إحلال السيارات
هيونداي أكسنت

الأبعاد الخارجية

الطول4370 مم
العرض1705 مم
الارتفاع1455 مم
سعة الشنطة الخلفية389 لترًا

مواصفات هيونداي أكسنت RB

دعمت سيارات «هيونداي اكسنتRB » موديل 2021 – الفئة الأولى – بمجموعة من المواصفات والتجهيزات، ومنها «نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة، وزجاج كهربائي، وعجلة القيادة قابلة للامالة، ومسند يد أمامي، وإمكانية تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات، ومكييف هواء يدوي، وجنوط 14 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج فامية خلفي، وريموت كنترول».

اقرأ أيضا  أسعار طرازات نيسان المشاركة في مبادرة إحلال السيارات

وزودت بنظام ترفيهي مكون من «عدد 4 مكبرات صوتية، وراديو، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، ومشغل صوت AUX/USB- بلوتوث، وغيرها».

هيونداي أكسنت RB

دعمت طرازات «هيونداى أكسنتRB» الفئة الثانية بكافة المواصفات والتجهزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات والمواصفات ومنها «فتحة سقف، وشاشة وسائط 7 بوصة وغيرها».

تحتوى سيارات «اكسنت RB» – الفئة الثالثة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، ومصابيح ضباب أمامية، وغيرها».

اقرأ أيضا  إحلال السيارات.. تفاصيل أسعار طرازات «هيونداي أكسنت RB» و«إلنترا HD»

وتحتوى طرازات «أكسنت RB» الفئة الرابعة على كافة المواصفات والتججهيزات الموجودة بالفئات السابقة، علاوة على ذلك بعض الكماليات ومن أبرزها «جهاز تحديد المسافة الخلفية، وعجلة القيادة وناقل الحركة مكسو بالجلد، ومقابض داخلية مطلاء من الكروم، وجنوط 16 بوصة، ومثبت سرعة، وفتحة سقف، وغيرها».

مبادرة إحلال السيارات
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

أسعار ومواصفات سيارات «شيفروليه أوبترا» المشاركة في مبادرة إحلال المركبات

المال - خاص 6:41 م, الجمعة, 19 مارس 21

أسعار ومواصفات طرازات «نيسان صني» المشاركة في مبادرة إحلال السيارات

المال - خاص 4:32 م, الجمعة, 19 مارس 21

المالية : خفض مدة تملك المركبات إلى عامين للاستفادة من مبادرة «إحلال السيارات المتقادمة»‎

منى عبدالباري 11:29 ص, الجمعة, 19 مارس 21

باع سيارات “مرشوشة” دون إبلاغ العملاء.. السعودية تشهر بوكيل “هوندا”

المال - خاص 7:46 م, الخميس, 18 مارس 21

طرح سيارات «هوندا سيتي 2021» في مصر بسعر 345 ألف جنيه

أحمد عوض 3:12 م, الخميس, 18 مارس 21

فيات تيبو تفقد وصافة السيارات الملاكي المستوردة الأكثر مبيعاً

أحمد شوقي 6:17 ص, الخميس, 18 مارس 21