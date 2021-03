أسعار ومواصفات سيارات «هيونداي أكسنت RB» المشاركة في مبادرة إحلال السيارات

تراوحت أسعار سيارات «هيونداي أكسنت RB» المشاركة في مبادرة إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، بقيمة تتراوح بين 189.5 و224.6 ألف جنيه لمختلف الفئات؛ وذلك؛ استنادًا إلى البيانات الرسمية المعلنة عن الموقع الرسمي لمبادرة إحلال وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي “gogreen“.

ويوضج الجدول التالي؛ قائمة أسعار فئات «هيونداي أكسنت RB» فى حال السداد النقدي ضمن مبادرة إحلال السيارات: الفئة السعر AT GL 189.585 AT SR 198.650 AT DAB ABS 204.650 AT Highline 224.650

وينتمي طراز «هيونداى أكسنت RB» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

الأبعاد الخارجية

الطول 4370 مم العرض 1705 مم الارتفاع 1455 مم سعة الشنطة الخلفية 389 لترًا

مواصفات هيونداي أكسنت RB

دعمت سيارات «هيونداي اكسنتRB » موديل 2021 – الفئة الأولى – بمجموعة من المواصفات والتجهيزات، ومنها «نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة، وزجاج كهربائي، وعجلة القيادة قابلة للامالة، ومسند يد أمامي، وإمكانية تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات، ومكييف هواء يدوي، وجنوط 14 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج فامية خلفي، وريموت كنترول».

وزودت بنظام ترفيهي مكون من «عدد 4 مكبرات صوتية، وراديو، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، ومشغل صوت AUX/USB- بلوتوث، وغيرها».

دعمت طرازات «هيونداى أكسنتRB» الفئة الثانية بكافة المواصفات والتجهزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات والمواصفات ومنها «فتحة سقف، وشاشة وسائط 7 بوصة وغيرها».

تحتوى سيارات «اكسنت RB» – الفئة الثالثة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، ومصابيح ضباب أمامية، وغيرها».

وتحتوى طرازات «أكسنت RB» الفئة الرابعة على كافة المواصفات والتججهيزات الموجودة بالفئات السابقة، علاوة على ذلك بعض الكماليات ومن أبرزها «جهاز تحديد المسافة الخلفية، وعجلة القيادة وناقل الحركة مكسو بالجلد، ومقابض داخلية مطلاء من الكروم، وجنوط 16 بوصة، ومثبت سرعة، وفتحة سقف، وغيرها».