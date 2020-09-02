أسعار ومواصفات سيارات هيونداي أكسنت RB موديل 2021 (صور)

أعلنت مجموعة “جي بي غبور وتو” الوكيل المحلي للعلامات التجارية “هيونداي، وشيري، ومازدا، وجيلي” فى مصر، أسعار سيارات هيونداي أكسنت RB موديل 2021 الفئة الأولى “GL” بقيمة 205 آلاف جنيه، وسعرت الفئة الثانية “GL SR” بنحو 215 ألف، والفئة الثالثة “GL DAB+ABS” بـ220 ألف والفئة الخامسة “GL HL” بـ240 ألف جنيه فى السوق المحلية.

وينتمي طراز “هيونداى أكسنت RB” لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

الأبعاد الخارجية

الطول 4370 مم العرض 1705 مم الارتفاع 1455 مم سعة الشنطة الخلفية 389 لتر

هيونداي أكسنت RB

تقدم سيارات هيونداي «أكسنت RB» الفئة الأولى بمجموعة من المواصفات والتجهيزات، ومنها “نظام مانع تشغيل المحرك، وزجاج كهربائي، وعجلة القيادة قابلة للامالة، ومسند يد أمامي، وخاصية تعديل مقعد السئق فى 6 اتجاهات، ومكييف هواء يدوي، وجنوط 14 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج فامية خلفي، وريموت كنترول.

وزودت بنظام ترفيهي مكون من “راديو، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وعدد 4 مكبرات صوتية، ومشغل صوت AUX/USB- بلوتوث.

دعمت “هيونداى أكسنت RB” الفئة الثانية بنفس المواصفات والتجهزات الموجودة بالفئة السابقة، بالإضافة إلى بعض الكماليات والمواصفات ومنها “فتحة سقف، ووشاشة وسائط 7 بوصة، وغيرها”.

وتحتوى “هيونداي كسنت RB” الفئة الثالثة على نفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة ومن أبرزها “وسائد هوائية، وفرمل مانعة للانغلاق، ومصابيح ضباب أمامية، وغيرها”.

وتزيد “أكسنت RB” الفئة الرابعة على الفئات السابقة بمجموعة من المواصفات والتجهيزات ومن أبرزها “جهاز تحديد المسافة الخلفية، وعجلة القيادة وناقل الحركة مكسو بالجلد، ومقابض داخلية مطلاء من الكروم، وجنوط 16 بوصة، ومثبت سرعة، وفتحة سقف، ووغيرها”.