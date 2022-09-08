أسعار ومواصفات سيارات «هافال H6» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات هافال H6 موديل 2022 التى يتم تقديمها عبر 4 فئات داخل السوق المحلية.

وحددت أسعار طرازات هافال H6 الفئة الأولى «Standard» بقيمة بلغت 620 ألف جنيه، والفئة الثانية «Deluxe» بـ655 ألفًا،و الفئة الثالثة «Deluxe SR» بـ685 ألف، والفئة الرابعة «High Deluxe» بنحو 730 ألف جنيه خلال سبتمبر الحالي.

وينتمي طراز هافال H6 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 148 “حصان، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر/ متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

مواصفات هافال H6

تقدم سيارات هافال H6 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «عدد 2 وسادة هوائية- فرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع الكتروني للفرامل EBD- خاصية التحكم في الفرامل عند المنعطفات CBC- أنظمة فرامل ركن إلكترونية EPB- مساعد للفرامل BA – ثبات إلكتروني – التحكم في الثبات عند المرتفعات – مثبت سرعة – نظام مراقبة ضغط الاطارات – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية».

وزودت السيارة بالعديد من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «مصابيح أمامية وخلفية LED- مصابيح شبورة خلفية – مرايات كهرباء – إشارات بالمرايات الجانبية LED- مفتاح ذكي – زر تشغيل / إيقاف المحرك – سخانات بالزجاج الخلفي – مكيف هواء مانيوال مع وجود مخارج خلفية – جنوط رياضية 18 بوصة».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من «عدد 4 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 10.25 بوصة – مخرج 12 فولت – مدخل USB- بلوتوث – نظام تشغيل التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وكار بلاي، غيرها».

وتقدم سيارات هافال H6 – الفئة الثانية- بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «عدد 4 وسائد هوائية – مصابيح ضباب أمامية LED- إمكانية فتح الشنطة الخلفية كهربائيًا – نظام تثبيت السرعة مع وجود أنظمة TJA – FCW – LKA – TSR – كاميرا 360 دجة – حساسات أمامية، ومرايات ذاتية التعتيم – مكيف هواء ثنائي التحكم – مسند يد خلفية – عجلة القيادة من الجلد – فرش جلد – مقاعد كهرباء داعمة للقطانية مع وجود خاصية تبريد الكراسي الأمامية – منافذ كهرباء – عدد 8 مكبرات صوتية، وغيرها».

ودعمت طرازات هافال H6 – الفئة الثالثة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «فتحة سقف بانوراما – إضاءة محيطة بفتحة السقف، وغيرها».

فيما تزيد الفئة الرابعة – ببعض الكماليات الأخرى؛ من بينها «عدد 6 وسائد هوائية – شاشة وسائط 12.3 بوصة – خاصية تعديل مقعد السائق كهربائيًا – ساخانات بعجلة القيادة – مخرج 12 فولت – تحذير الخروج من الحارة المرورية – نظام النقاط العمياء – تحذير من الاصطدام الخلفي – خاصية التنبيه وإيقاف السيارة في حالة الطوارئ عند الرجوع للخلف – نظام الركن الذاتي، وشاحن لاسلكي، وغيرها».