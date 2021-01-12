أسعار ومواصفات سيارات «نيسان قشقاي» موديل 2021 (فيديو)

أعلنت شركة “نيسان موتور إيجيبت” أسعار سيارات “نيسان قشقاي” موديل 2021 الفئة الأولى «Visia» بقيمة بلغت 369.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Accenta» بنحو 405.9 ألف، والفئة الثالثة «Tekna» بـ444 ألفًا، فى السوق المحلية خلال شهر يناير الحالى.

وينتمى طراز «نيسان قشقاي» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1200 سى سى مدعم بشاحن توربينى للهواء، يولد قوة قدرها 115 “حصان”، وعزم أقصي للدوران 165 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من صندوق تروس أوتوماتيكى «إكس – ترونيك» من طراز “CVT”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الامامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 12.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.6 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4377 مم العرض 1806 مم الارتفاع 1590 مم سعة الشنطة الخلفية 430 لتر







نيسان قشقاي 2021

زودت سيارات “نيسان قشقاي” موديل 2021 بمجموعة من المواصفات وسائل الأمان ومنها «الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وأنظمة توزيع الفرامل EB، وأنظمة مساعدة للفرامل BA، وأنظمة مساعدة عند المنحدراتhill assist”.

وتحتوى على مجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها “جنوط رياضية 17 بوصة، ونظام ضم وتعديل إلكترونى للمرايات الجانبية، ومصابيح ضباب أمامية، وزجاج خلفى معتم، وعجلة القيادة متعددة الوسائط، ومثبت للسرعة، ومفتاح ذكى”.

ودعمت بنظام ترفيهي مكون من (شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس مدعمة بأنظمة تشغيل Apple Car Play و Android Auto، وراديو وسى دى – عدد 4 مكبرات صوتية).

تقدم طرازات «نيسان قشقاي 2021» الفئة الثانية على نفس التجهيزات والمواصفات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومنها «أنظمة تثبيت السرعات، وكاميرا خلفية، ونظام التحذير قبل التصادم الأمامى “Intelligent Forward Collision Warning”، ونظام الفرامل الطارئ الذكى “Intelligent Emergency Braking”.

وتضمنت مكيف هواء أوتوماتيكى ثنائى التحكم، ومصابيح LED، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا داخلية 360 درجة، ومصابيح أمامية ذاتية الضبط مع إضاءة “LED”.

زودت سيارات «نيسان قشقاي 2021» الفئة الثالثة بنفس التجهيزات والمواصفات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومنها “عدد 6 وسائد هوائية، ومثبت السرعات، وفتحة سقف بانوراما، وحساسات المطر، وخاصية التحكم فى وضعية كرسي السائق كهربائيًا، وحساسات للأمطار، وعدد 6 مكبرات صوتية، وتحكم إلكترونى لمقعد السائق فى درجات التدفئة، وجنوط رياضية 19 بوصة”.

ويوضح الفيديو التالي؛ المواصفات الكاملة لطرازات «نيسان قشقاى» في مصر: