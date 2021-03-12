أسعار ومواصفات سيارات «نيسان قاشقاي» موديل 2021

استقرت أسعار سيارات نيسان قاشقاي موديل 2021 الفئة الأولى «Visia» عند 371.4 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Accenta» بنحو 407.4 ألف، والفئة الثالثة «Tekna» بـ436.4 ألف، والفئة الرابعة «Tekna Bose» بـ445.5 ألف جنيه فى السوق المحلية خلال شهر مارس الحالى؛ وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «نيسان موتور إيجيبت».

وينتمى طراز «نيسان قاشقاي» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1200 سى سى مدعم بشاحن توربينى للهواء، ينتج قوة 115 حصانا، وعزم أقصي للدوران 165 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من صندوق تروس أوتوماتيكى «إكس- ترونيك» من طراز “CVT”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 12.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.6 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.



الأبعاد الخارجية

الطول 4377 مم العرض 1806 مم الارتفاع 1590 مم سعة الشنطة الخلفية 430 لتر

نيسان قاشقاي 2021

دعمت سيارات نيسان قاشقاي موديل 2021 بالعديد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة «الوسائد الهوائية، وأنظمة الفرامل المانعة للانغلاق ABS – توزيع الفرامل EB – مساعدة للفرامل BA، وأنظمة مساعدة عند المنحدرات hill assist».

وتحتوى على مجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها “جنوط رياضية 17 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، ومصابيح ضباب أمامية، وزجاج خلفى معتم، وعجلة القيادة متعددة الوسائط، ومثبت للسرعة، ومفتاح ذكى”.

ودعمت بنظام ترفيهي مكون من ( 4 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس مدعمة بأنظمة تشغيل التطبيقات الذكية Apple Car Play وAndroid Auto، وراديو وسى دى).

ودعمت طرازات نيسان قاشقاي 2021 الفئة الثانية على كافة التجهيزات والمواصفات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومنها «أنظمة تثبيت السرعات، وكاميرا خلفية، ونظام التحذير قبل التصادم الأمامى “Intelligent Forward Collision Warning”، ونظام الفرامل الطارئ الذكى “Intelligent Emergency Braking”.

كما زودت تلك الفئة على كماليات أخرى ومن أبرزها «مكيف هواء أوتوماتيكى ثنائى التحكم، ومصابيح LED، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا داخلية 360 درجة، ومصابيح أمامية ذاتية الضبط مع إضاءة LED».

وتقدم سيارات «نيسان قاشقاي 2021» الفئة الثالثة بنفس التجهيزات والمواصفات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومنها « 6 وسائد هوائية، ومثبت السرعات، وفتحة سقف بانوراما، وحساسات المطر، وخاصية التحكم فى وضعية كرسي السائق كهربائيًا، وحساسات للأمطار، و 6 مكبرات صوتية، وتحكم إلكترونى لمقعد السائق فى درجات التدفئة، وجنوط رياضية 19 بوصة».