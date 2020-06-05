أسعار ومواصفات سيارات نيسان صني 2021 (صور)

أخطرت شركة “نيسان موتور إيجيبت” شبكة موزعيها -أمس- بسعيها لتقديم سيارات نيسان صني 2021 في السوق المحلية، اعتبارًا من نهاية الشهر الحالي.

وأوضحت الشركة أنها ستقوم بتقديم طرازات -“نيسان صني 2021”- بزيادات سعرية تتراوح بين 2 و4.5 ألف جنيه مع إضافة بعض الكماليات للفئات “أتوماتيك”، التى سيتم طرحها محليًّا.

من جهته قال أحد موزعي سيارات نيسان، لـ”المال”، إن تلك الخطوة تأتى في إطار تعزيز تنافسية العلامة اليابانية والعمل زيادة حركة البيع لطرازاتها بالسوق المحلية.

وأشار الموزع إلى أن “نيسان موتور إيجيبت” تعتزم بدء توزيع الحصص والكميات من طرازات صنى موديل 2021″- لشبكة الموزعين المعتمدين لديها نهاية الشهر الحالي.

وذكر أن الاتجاه العام لدى الموزعين فى الوقت الحالى يسير نحو القدرة على تصريف المخزون المتواجد من سيارات “نيسان صنى 2020” قبل تسلم الموديلات الجديدة فى السوق المحلية خلال الأيام المقبلة.

ولفت إلى أنه سيتم تقديم طرازات نيسان صني موديل 2021 مزودة بمجموعة من الكماليات الإضافية هى “شاشة وسائط تعمل باللمس، وكاميرا خلفية وبلوتوث”، بزيادات سعرية تتراوح بين 2.4.5 ألف جنيه للفئات “الأوتوماتيك”.

نيسان صني 2021

تقدم سيارات نيسان صني الفئة الأولى “مانيوال” بسعر 191.9 ألف جنيه في السوق المحلية.

وقدرت أسعار سيارات نيسان صني موديل 2021 الفئة الثانية بنحو 213.5 ألف جنيه، بدلًا من 211 ألف للموديل الحالى.

وحددت أسعار طرازات “نيسان صني” الفئة الثالثة بنحو 226 ألف جنيه، مقارنة بنحو 222 ألفًا.

وبلغت أسعار سيارات “نيسان صنى” موديل 2021 الفئة الرابعة نحو 237.5 ألف جنيه، مقابل 233 ألف سابقًا.

وينتمي طراز «نيسان صني» لفئة السيارات العائلية السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، تتصل بناقل حركة رباعي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى التى يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 15.5 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

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