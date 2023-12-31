أسعار ومواصفات سيارات «نيسان صني» موديل 2024

أعلنت شركة «نيسان مصر» عن زيادة أسعار سيارات نيسان صني موديل 2024 بقيمة بلغت 65 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال ديسمبر الحالي.

أسعار نيسان صني 2024

الفئة السعر القديم السعر الجديد M/T 547.4 612.4 A/T 578.5 643.5 A/T EX 599 664 A/T SUPER SALOON 613 678 القيمة بالألف جنيه

وتأتي «صني» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سى سى، ينتج قوة 108 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

ودعمت طرازات نيسان صنى فئة «A/T Base» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «2 وسائد هوائية – فرامل مانعة للإنغلاق ABS وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD – نظام إيموبليزر ضد السرقة – عجلة القيادة كهربائية».

وزودت السيارة ببعض الكماليات والتجهيزات، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية هالوجين – مصابيح خلفية LED – مرايات جانبية كهربائية – مكيف هواء يدوى مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – زجاج كهربائى- قفل مركزى – إمكانية طى المقاعد الخلفية – مقعد السائق والراكب الأمامى يدوى – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مدخل AUX – مكبرات صوتية – جنوط 15 بوصة، وغيرها».

وتحتوى طرازات «صنى» فئة «A/T MID» بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «سبويلر خلفى- مرايات جانبية كهربائية – كاميرا خلفية – زجاج خلفى معتم – إمكانية التحكم بالنظام الصوتى والراديو من خلال عجلة القيادة- بلوتوث – شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس – مدخل USB، وغيرها».